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健康 > 杏林動態

年終揭曉！各家醫院獎金曝光 最高4.7個月

2025/01/17 14:57

近年醫護人力短缺，各大醫院為了留住人才卯足全力拚福利，今（17日）醫院紛紛公布年終大禮包。（資料照）

近年醫護人力短缺，各大醫院為了留住人才卯足全力拚福利，今（17日）醫院紛紛公布年終大禮包。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕近年醫護人力短缺，各大醫院為了留住人才卯足全力拚福利，今（17日）醫院紛紛公布年終大禮包，長庚醫院率先宣布發出4.7個月年終獎金後，新光醫院也分享最高發放3.75個月，總獎金比去年多出3千萬元，馬偕醫療體系則指出年終及各類獎金總額高達13.1億元；至於台大醫院、三軍總醫院、台北榮總等則比照公務人員，年終獎金至少1.5個月。

長庚醫院的年終獎金一向是醫院之最，今天率先宣布，2024年終獎金發放4.7個月本薪，另加發1.5萬元紅包，共將發給2萬3千名員工，估計發出的年終總額逾44.22億元，預計下週入帳，讓員工們過個好年。

新光醫院副院長洪子仁說，新光醫院今年年終獎金總額增加16％，約2.3億元，與2023年一樣，依考績發放3個月至3.75個月，新光醫院2024年多次替院內員工加薪，2月平均調薪4.6％、6月再調1.5％，10月則第三度調薪4％，考量去年加薪、人員升遷、年資等各項因素，2024年年終獎金額度與2023年相同，但每人整體金額增加16％。

馬偕醫院則表示，正職職員有1個月全薪年終獎金，包括耶誕獎金與特別獎勵金已於2024年12月薪資發放，另包括職員、春節及年終三種獎金，也併入2025年1月薪資，總計包括台北、淡水、台東、新竹與兒童醫院，馬偕體系醫療2024年的年終及各類獎金發放總額上達13.1億元。

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