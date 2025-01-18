登革熱別來！雲林縣府「環境清潔週」除舊布新除孑孓

雲林縣政府正式宣布即日至24日為「雲林環境清潔週」，號召20鄉鎮民眾打掃家中、週邊環境。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕迎接新春假期，雲林縣政府正式宣布18至24日為「雲林環境清潔週」，號召20鄉鎮民眾一起除舊布新。今在北港水道頭文化園區舉辦啟動儀式，會中環保局表示，本月初國家衛生研究院調查北港有3隻埃及斑蚊孑孓，現已沒再發現，將持續與公所合作關注，避免將來的進香熱潮有病媒蚊孳生。

雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、縣府環保局長張喬維等人出席環境清潔週啟動儀式，眾人一同刺破蚊子造型氣球，向各界宣示將杜絕病媒蚊溫床孳生，也趁此時向大眾宣告為期7天的清潔週全員動起來打掃家中環境。

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雲林縣政府正式宣布即日至24日為「雲林環境清潔週」，號召20鄉鎮民眾打掃家中、週邊環境。（記者李文德攝）

北港鎮去（2024）年7月被國衛院調查發現，埃及斑蚊跨越北回歸線，在雲林北港棲息。雲林縣政府與北港鎮公所攜手展開「北港鎮滅蚊計畫」，直至11月起便無病媒蚊成蟲及孑孓。

不過經過2個月沉寂，本月初又有孑孓現蹤。張喬維指出，據國衛院1月8日調查，北港共榮、義民里曾發現3隻埃及斑蚊孑孓，立即與公所展開合作，針對鎮內立即清消，本月15日回傳已無病媒蚊孳生的問題，判斷當時應是蚊蟲伴隨遊客至北港。

蕭美文表示，現已對朝天宮周邊9里已做好環境消毒，而春節開始將迎來大批進香人潮，也將與縣府合作，持續關注週邊環境是否容易孳生蚊蟲並清消。

張喬維指出，因應前（2023）年登革熱疫情在雲林爆發，故2024年起自籌2.4億元，推動3年全縣水溝清疏計畫，一天平均派出14至20台車輛清溝，現已有3498車次，清疏約595公里，其中北港在7月發現病媒蚊蹤跡後，也派出超過200車次清溝，已見成效。

張麗善呼籲，各鄉鎮民眾過年前要做好環境清潔及消毒，雖去年縣內未有本土登革熱病例，但病媒蚊蟲卵在乾燥環境下可存活6至12個月所以不能鬆懈，大家持續做好巡倒清刷4步驟，避免蚊蟲孳生。

雲林縣政府正式宣布即日至24日為「雲林環境清潔週」，號召20鄉鎮民眾打掃家中、週邊環境。（圖雲林縣環保局提供）

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