地方護理人力不足 豐泰提供42萬元獎勵金助台大攬才

台大學士後護理系學生在台大醫院雲林分院實習。（台大雲林分院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大學士後護理系今（17）日在台大醫院雲林分院召開招生說明會，豐泰基金會董事長林金陽宣布，護理師是照顧病患主力，為讓更多人能留下來照顧雲林鄉親，豐泰基金會與台大合作「深耕雲林」計畫，提供學士後護理系學生獎助學金12萬元及就業獎勵金30萬元。

台大學士後護理系主任高碧霞指出，該學系成立至今第7屆，每屆招生30名，要讀2.5年，修滿88學分，學生來自全國各地，今年來雲林召開招生說明會，希望吸引更多雲林周邊縣市子弟就讀，畢業後能就近留在台大雲林分院服務，提供鄉親更好照顧。

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台大雲林分院院長馬惠明表示，護理人員短缺是世界性問題，攸關病人安全及醫院正常營運，COVID-19疫情之後，對護理職場帶來更大挑戰，院方這幾年透過多元的護理人力招募，培育與留任的策略，打造護理人員安適發展的工作環境，鼓勵更多護理畢業生投入護理專業領域內，也為預定在2028年落成的虎尾醫院儲備護理人才。

林金陽說，基金會資助「深耕雲林」計畫包含兩階段，獎助學金12萬元及就業獎勵金30萬元，支持學生在學期間安心就學、畢業後至雲林分院就業服務至少2年，先試辦5年，後續再視成效檢討，歡迎符合資格鄉親踴躍報名。

台大學士後護理系在台大醫院雲林分院召開招生記者會，豐泰文教基金會宣布啟動深耕雲林計畫，提供學生獎助學金及就業獎勵金，支持學生安心就學畢業留在雲林分院就業。（台大雲林分院提供）

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