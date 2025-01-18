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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》HPV疫苗非女生專利 醫：男性接種降口咽癌風險

2025/01/18 20:27

醫師指出，男性大多缺乏接種意識，因此罹患口咽癌的比率高於女性，呼籲男性也應接種疫苗。（資料照）

醫師指出，男性大多缺乏接種意識，因此罹患口咽癌的比率高於女性，呼籲男性也應接種疫苗。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在美國、英國、加拿大和丹麥等國，HPV病毒引起的口咽癌病例數，已經超過子宮頸癌，這意味著，男生面對的HPV感染風險正在逐漸增加，特別是口咽癌。耳鼻喉科醫師柯仁弘於臉書專頁「鬍子醫生診間生活」發文指出，男性大多缺乏接種意識，因此罹患口咽癌的比率高於女性，呼籲男性也應接種疫苗。

男生感染HPV更難清除

柯仁弘表示，根據最新研究，台灣健康人口中，有2%的比例口腔含有HPV病毒，在美國則是7%，而台灣的口腔癌HPV病毒的相關性是30%，在美國更高達70%。因此，接種HPV疫苗成為預防口咽癌及其他HPV相關癌症的重要步驟。

罹患口咽癌風險更高：男生罹患口咽癌的比率遠高於女生，且男生感染HPV後更難將病毒清除，風險更大。

男生更易感染HPV：因為男生沒有接種HPV疫苗的意識，所以跟男生最相關的HPV引起的口咽癌病例數在先進的國家都已經超越子宮頸癌的病例數。

疫苗對預防至關重要：雖然女性自2006年以來已經開始接種HPV疫苗，有效減少了子宮頸癌的發病率，但男生卻仍然缺乏足夠的接種意識，導致與HPV相關的口咽癌病例數逐年上升。

柯仁弘補充，在許多先進國家，男性接種HPV疫苗的比例仍然偏低，這也是口咽癌病例數上升的原因之一。男生也應該積極接種HPV疫苗，不僅能減少口腔癌的發生，還能有效預防其他由HPV引起的癌症。

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