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健康網》網傳藍芽耳機聽胎心音？ 醫：實際上有難度

2025/01/18 21:48

醫師說明，「理論上」能夠放大聲響的東西，都可能聽到胎心音，只是很不容易；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師說明，「理論上」能夠放大聲響的東西，都可能聽到胎心音，只是很不容易；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著網路社群平台的興起，許多人會分享看起來好玩的醫療相關資訊，像是「用Air Pods聽胎心音」洗版Instagram、Trhreads、Youtube、Tik Tok、Dcard等網路平台，但婦產科名醫蘇怡寧說明，「理論上」能夠放大聲響的東西，都可能聽到胎心音，只是很不容易，或者真的想試試，以1分鐘120下為界線，寶寶不應低於120下，媽媽若高於120下也該擔心。

蘇怡寧在臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文分享，收到網友私訊「同事很執著在藍芽耳機聽胎心音的傳說」，看了影片照做卻因為聽不到很焦慮。蘇怡寧以產房中判斷菜鳥與老鳥的簡單方式舉例，用都普勒doppler聽寶寶心跳，老鳥會觀看肚子的形狀，先觸診辨別大致胎位的狀態，分大小邊major part minor part，然後再放上去找心跳位置；菜鳥則常是亂擼一通，仍會聽到媽媽的心跳。

蘇怡寧表示，即便是專業醫師、用專業的儀器，其實也沒有這麼容易聽到寶寶的心跳。要分辨是媽媽的心跳還是寶寶的，基本上用一隻手，順便摸著媽媽的脈搏，對照一下就知道。想要嘗試可以，但聽不到再來喊很焦慮就很沒意思。

貼文留言區也有網友吐槽「子宮有內建藍芽？」、「沒懷孕這樣也能聽到自己的心跳聲」、「曾出現有app聲稱用充電孔聽胎心音，讓他笑翻」。也有試過成功的網友說「7-8個月時有試過，位子對了真的聽的到，甚至有數心跳160幾下」、「很難找，且需要非常有耐心、保證場合安靜，自己的呼吸要放到最小力，天時地利人和才聽得到」。

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