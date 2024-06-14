健康網》香蕉買太多？保存香蕉 2步驟搞定

香蕉經濟實惠、營養豐富又好吃，不少婆媽一買就是一大串。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香蕉的營養豐富，且料理變化多樣，加上售價平實，不少婆婆媽媽見到香蕉特價，一買就是好幾串。然一個人不可能單日吃完全部的香蕉，即使用來做其他料理，打成奶昔仍會有剩餘。那麼吃不完的香蕉，該如何保存呢？

農業部農糧署在粉專「鮮享農YA - 農糧署」發表影片，分享香蕉的保存方式。

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●可用剪刀剪下，用保鮮膜包住後放冷藏保存。

●將皮剝下來，放在保鮮盒中，隨後放入冷凍。

另外，農業部也提供2項挑選香蕉時的注意事項：

●轉色均勻、無大面積擦、壓傷痕跡

●選擇表皮生理成熟、斑點少的香蕉，這類香蕉儲存時間較久

同時農業部說明，不同熟度香蕉營養價值不一樣，綠蕉含多量澱粉，食用具有飽足感，可以拿來烹飪，不建議生吃。且愈熟的香蕉營養價值愈高。

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