健康網》栗子南瓜小巧玲瓏 觀察果皮、蒂頭「辨」知鮮不鮮

台北農產運銷公司指出，栗子南瓜果實僅手掌大小，但果肉綿密又香甜，深受不少喜愛。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黃澄澄的南瓜，不管做成擺飾或入菜都好用。台北農產運銷公司指出，南瓜界當中有這麼一款「網紅」，口感鬆軟、吃起來有淡淡香味如栗子，因而得名「栗子南瓜」。果實僅手掌大小，但果肉綿密又香甜，深受不少喜愛。挑選時建議從外表、果皮、果蒂、顏色4方面著手。

挑選4要領 果皮有粉末表示新鮮

台北農產運銷公司在臉書粉專「臺北農產」發文指出，栗子南瓜外皮深綠色、果肉金黃，比一般南瓜小一號，約手掌大，每顆重1.2到1.5kg，建議挑選時依照以下要領：

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●看外表：選果形完整、無撞傷或病蟲咬痕。

●看果皮：表面有一層果粉是新鮮的指標。表皮越硬越熟，輕輕按壓若有指痕，還需存放幾天。

●看果蒂：要挑帶有果蒂且越乾燥的越好，這表示果肉已成熟，甜度滿滿。

●看顏色：選外皮深綠至發黑的，紋路越清楚越成熟。

台北農產運銷公司指出，挑選栗子南瓜，可以看外皮完整度、選表皮深綠至發黑、要挑帶有果蒂且越乾燥的越好。（資料照）

營養師高敏敏曾指出，南瓜營養豐富，像是含有β-胡蘿蔔素、維生素A、C、E，有護眼、抗癌、維持黏膜健康、增強免疫力、促進膠原蛋白生成等好處；礦物質鋅可抑制、延緩男性攝護腺肥大的問題，礦物質鉀可穩定血壓、預防心血管疾病；豐富膳食纖維，也能幫助排便順暢。

另，她解析4款南瓜營養成分，其中，栗子南瓜膳食纖維與維生素E為最高，每100g79大卡，膳食纖維3.3g、β-胡蘿蔔素1096µg、維生素A有1827I.U.，而維生素C、E和鋅分別為13.7mg、2.1mg、0.2mg。

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