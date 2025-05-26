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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

營養師「粽」點提醒 助民眾端午節穩血糖保健康

2025/05/26 12:28

豐原醫院營養師蔡廷和提醒民眾，一顆粽子的含醣量約等於一碗飯，攝取過量即可能吃出負擔。（豐原醫院提供）

豐原醫院營養師蔡廷和提醒民眾，一顆粽子的含醣量約等於一碗飯，攝取過量即可能吃出負擔。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕端午節將至，吃粽過節已成端午重要習俗，但一顆肉粽熱量可能高達400至600大卡，對於慢性病患者、銀髮族或正在控制體重的民眾來說，攝取過量即可能吃出負擔，豐原醫院營養師蔡廷和提醒民眾糯米含有較多的支鏈澱粉，黏性高、不易消化，容易導致脹氣，尤其是消化功能較弱的孩童及長輩更要留意！尤其傳統肉粽內餡常含有五花肉、鹹蛋黃等高油、高鹽食材，攝取過量易造成腸胃不適及血糖、血脂及血壓上升。

如何健康吃「粽」？豐原醫院營養師蔡廷和提醒糖尿病患者，要控制醣量、搭配蔬菜與蛋白質穩定血糖！他表示，一顆粽子含醣量約等於一碗飯（60g），若又攝取了飯、麵、麵包等主食，醣類攝取很可能就超標，因此建議一餐最多食用一顆中型粽，並搭配蔬菜與適量的蛋白質來源（瘦肉、魚、蛋、豆腐等）讓飲食更均衡，血糖也能更穩定。

飯後水果則建議1次1份，一天可以吃2次。1份水果份量大小約為一個拳頭大，像小顆的蘋果就可以吃1顆，比較大根的香蕉或者芭樂則建議分2次吃。

高血脂症患者，則改選瘦肉或魚類，減少飽和脂肪攝取。蔡廷和說，傳統肉粽裡的肥肉含較高的飽和脂肪酸，建議可以改選低脂肉類，如瘦豬肉、雞肉。另外，也可選擇富含不飽和脂肪的魚類，裡面所含的omega-3脂肪酸有抗發炎及調節血脂的效果。

蔡廷和提醒高血壓患者，少加工、減醬料，香料替代更健康！因加工食品如鹹蛋黃、火腿及沾醬如甜辣醬、醬油膏等，含較高的油、鹽、糖，減少沾醬及加工食品的攝取，改以蒜泥、香菜等天然香料提味，既美味又不會造成負擔。

此外，選用未精製澱粉，如五穀米、糙米、馬鈴薯、燕麥、地瓜、玉米等替代糯米，這些未精緻的全榖雜糧類含有較多維生素B群、鎂、鐵、鋅等多種營養素，並富含膳食纖維，能夠延緩血糖上升速度，並能增加飽足感降低熱量攝取，對於糖友也是不錯的選擇。

吃完粽子後1-2小時可去公園散步，不僅能促進腸胃蠕動，避免脹氣及便祕，還能穩定血糖。

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