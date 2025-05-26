高雄6旬男膽結石未理會 1年後腹痛變成罕見癌變

男子去年初檢查發現膽囊有2顆約2公分大的結石但未處理，1年後經由腹部超音波檢查出膽囊結石及膽囊壁增厚。（博田醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕膽結石為常見疾病，但輕忽不處理，恐釀罕見惡性變化！高雄60多歲張姓男子去年初檢查發現膽囊內有2顆約2公分大的結石，醫師建議手術切除膽囊，但張男自認無不適症狀，加上忙於照顧家人置之未理，本月初腹痛就醫，發現膽囊已經癌變，全球病例僅約0.5%。

高雄博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德指出，張男去年初經超音波檢查發現，膽囊內有2顆約2公分大的結石，但未接受建議進行手術切除。今年5月初，因多日胃痛、脹氣，加上右上腹絞痛難耐再度就醫求助，檢查發現膽囊壁明顯增厚，立即安排膽囊切除手術，術後病理報告顯示，膽囊已癌變為第2期膽囊癌。

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醫師為膽囊癌變的患者進行「膽囊附著處肝臟切除」及「膽管旁淋巴擴清術」手術部位示意圖。（博田醫院提供）

李金德表示，膽結石合併膽囊癌的比例不高，目前全球病例約0.5%，屬於罕見病變。自己執刀40多年，處理過的膽結石癌變病例不到10例，已為患者執行「膽囊附著處肝臟切除」與「膽管旁淋巴清除術」，後續若發現癌細胞擴散，將安排術後化療，若無擴散則需定期追蹤。

李金德進一步說明，膽結石的自然病程可分3階段，第1階段為飯後胃悶痛、脹氣；第2階段出現腹部絞痛，且每年復發機率約20-50%；第3階段進展為急性膽囊炎，每月發作機率約3%。

膽結石若長期未處理，除慢性膽囊炎，還可能引發膽管結石、胰臟炎、膽管炎或黃疸，甚至進一步癌化。統計顯示，50歲以上膽結石患者每年約有0.08%的機率演變為膽囊癌。

李金德提醒，膽囊癌實屬罕見，通常初期毫無症狀，因此不容易被發現，建議民眾若出現胃痛、右上腹不適等膽結石症狀，應及早就醫檢查，避免延誤病情，錯失黃金治療時機。

60多歲男子膽囊內有2顆約2公分大的結石，1年後才進行膽囊切除手術，進一步發現罹患罕見膽囊癌。（博田醫院提供）

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