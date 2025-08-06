健康網》腸阻塞誤認便秘 嚴重恐腸道壞死！注意4徵兆

大腸直腸外科醫師陳威佑提醒，若不即時處理腸阻塞，可能嚴重到造成腸道壞死；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位患者主訴3天突然肚子劇痛，還頻繁嘔吐，起初她以為只是便秘或消化不良，沒太在意，但症狀迅速惡化，連水都難以下嚥。大腸直腸外科醫師陳威佑評估症狀後，建議轉診進一步檢查，確認是「腸阻塞」導致。陳威佑提醒，臨床上腸阻塞的初期症狀常與便秘相似，讓人容易掉以輕心，但若不即時處理，可能嚴重到造成腸道壞死。

陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文指出，許多人誤把腸阻塞當成便秘，因為它們的共同症狀都會導致排便變少或變細、腹脹不適、食慾下降。但在臨床判斷的依據還包括：能不能放屁？有沒有噁心嘔吐？發作時間快慢也大不同。

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●便秘：通常是慢性問題，症狀可能拖延數週至數個月，緩慢累積。雖排便困難，但腸道仍有基本通暢，氣體能排出，患者大多仍可放屁。腹脹雖不舒服，疼痛通常不劇烈，屬於長期困擾。

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●腸阻塞：發作急又猛，常在24-72小時內出現劇烈症狀。腸道嚴重堵塞，糞便與氣體都無法通過，導致腹部異常膨脹，伴隨劇烈絞痛，嚴重時無法站直。更危險的是，腸內容物逆流至胃部，可能引發噁心嘔吐，甚至吐出黃色或綠色膽汁，這代表腸道完全不通，必須立即就醫！若不即時處理，可能導致腸道壞死。

腸阻塞4大明顯徵兆

●大便變細、像鉛筆狀，甚至有黏液：腸道內的腫瘤、沾黏或其他病變會導致管徑變窄，使糞便形狀變細像鉛筆狀，有些還會伴隨血絲或黏液，這是大腸癌早期可能出現的症狀，多見於長期便秘患者或腸道曾受損的人（如腸沾黏、發炎性腸道疾病），建議立即進行大腸鏡檢查。

●腹脹且劇烈腹痛，甚至無法站直：腸道內若發生阻塞，腸內容物無法推進，會造成腸壁過度撐開，引起陣發性的劇烈絞痛。這種情況常見於腸扭轉（腸絞窄）或嚴重的腸沾黏患者，特別是曾接受過腹部手術（如闌尾炎手術、剖腹產、腸道手術）的人，腸道可能因疤痕組織影響而發生沾黏。

●完全無法排氣或排便：一般便秘的人腸道蠕動雖然變慢，但仍有部分氣體能排出，腸阻塞是腸道被完全堵住，導致糞便與氣體都無法通過，這種狀況可能是腸道腫瘤、異物堵塞或腸道狹窄所造成。若發現自己超過24小時無法排氣或排便，就要立即前往醫院檢查，避免腸道壞死。

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●噁心嘔吐，甚至吐出膽汁：當腸道嚴重阻塞，食物與消化液無法下行，胃部壓力上升，就會導致噁心嘔吐。若阻塞發生在上腸道（如小腸），內容物可能逆流至胃部，甚至會吐出黃色或綠色的膽汁，這表示腸道已完全無法通行，常見於腸扭轉或腫瘤阻塞的患者。

陳威佑強調，腸阻塞是症狀，找出病因才能有效治療，同時提醒大腸癌是造成腸阻塞的常見原因之一，所以要記得定期做大腸癌篩檢，目前國民健康署針對50-74歲民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查，大腸癌是一種可預防可治療的癌症，及早發現「病灶」就能及早就醫處置。

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