沈玉琳罹血癌 醫曝存活率揭「血球爆表」恐致多重器官衰竭

藝人沈玉琳近日因身體不適緊急住進加護病房，今（6日）傳出確診罹患「急性骨髓性白血病」。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人沈玉琳近日因身體不適緊急住進加護病房，病因一度眾說紛紜，今日確診罹患「急性骨髓性白血病」。對此，台大醫院內科部血液科醫師、中華民國血液及骨髓移植學會秘書長蔡承宏表示，成人罹患血癌後，若血球指數飆高，恐導致心臟、肺臟、肝臟等器官功能異常，病情相當凶險，「就像把三、五倍的車子塞進中山南路，血管整個大塞車，當然會出問題。」

由於沈玉琳病倒後病因不明，曾傳出可能是猛爆性肝炎、腦水腫、胰臟癌或淋巴癌，引發諸多揣測，但今晚他的臉書證實罹患白血病（即血癌）；蔡承宏解釋，血癌造成血球大量增生，也會出現類似症狀，當白血球數量暴增至10萬、20萬以上，等於是血管中突然塞進數倍車流，造成嚴重阻塞，導致器官缺氧與功能受損。

請繼續往下閱讀...

「肺部本來要吸氧、輸送氧氣，但紅血球被堵在肺部，氧氣根本送不出去，血氧自然會變差；心臟缺氧會功能衰退，肝臟因血液流通不順則可能出現瘀血性損傷，甚至引發肝衰竭。」他說，這類情況在臨床上稱為「高白血球症候群」，常伴隨心肌梗塞、肺部換氣異常、肝功能惡化等併發症。

至於猛爆性肝炎的說法，蔡承宏表示，這原本是指B型肝炎惡化導致肝指數急速上升，但若因白血病導致肝臟血流受阻，同樣會出現猛爆性表現。他推測，沈玉琳可能就是因黃疸、虛弱就醫，進一步檢查才發現白血球過高、確診為急性白血病。

至於「急性骨髓性白血病」的存活率，蔡承宏說，血癌的預後關鍵取決於三項指標「白血球數量、基因突變、染色體變化」，醫界會依此將患者分為「低風險」、「中風險」、「高風險」三類，風險越高，治療難度越大，若屬於低風險族群，存活率可達七成，可透過標準化療達到根治；高風險病人則建議儘早接受幹細胞移植；中風險患者則要視是否有合適的造血幹細胞捐贈者，或是否符合特定維持性治療藥物使用條件。

蔡承宏也提醒，白血球飆高並不代表就是血癌，臨床上仍需透過血液與骨髓檢查確認是否出現超過20%的「芽細胞」，才是判斷急性白血病的關鍵。

相關新聞請見

健康網》沈玉琳罹血癌 認識白血病常見症狀與治療

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法