自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

豐原醫院「e藥整合計畫」減患者用藥及重複 獲衛福部頒獎

2025/08/06 12:10

豐原醫院推「個人化電子健康護照」用藥紀錄帶著走！民眾可透過手機檢視用藥情形。（豐原醫院提供）

豐原醫院推「個人化電子健康護照」用藥紀錄帶著走！民眾可透過手機檢視用藥情形。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部豐原醫院憑藉「e藥整合跨域合作 高齡用藥安心無礙」計畫，今年榮獲衛福部頒發「提升服務品質計畫」獎！這項計畫最重要的是整合慢性病患者用藥，患者用藥從平均11.1顆降至9.7顆藥，讓患者不重複用藥，降低身體負擔。

豐原醫院指出，台中山線地區的老年人口比例高，慢性病盛行，就醫經常要跑不同科別或醫療機構，許多患者吃了重複的藥，增加身體負擔與風險。豐原醫院藥劑科有鑑於此，從107年起組成「五福藥師圈」團隊，整合多科用藥、優化就醫流程，並結合數位科技、醫療判斷與社區關懷，每年推動創新的「e藥整合計畫」，提升病人用藥安全和品質，並有效減少醫療浪費和照護人力的壓力。

這項由豐原醫院資訊室自行開發的用藥整合系統，在病人就醫時，系統能自動篩選出有使用自備藥、中草藥、保健食品等多重用藥的住院病人，藥師會主動進行住院用藥訪視，除了教導民眾正確的用藥資訊，也會協助找出交互作用的藥物，且系統可立即傳送用藥建議至醫師手機、醫師也可即時點選回覆意見，訊息傳遞快速又方便。

例如住院病人使用類固醇後，血糖可能會升高，系統會自動提醒醫療團隊及早監測與處理；腎功能不好的長者也會依照檢驗數據，自動提醒醫師調整藥物劑量，減少副作用發生風險。

以心臟衰竭的患者為例，豐原醫院運用這項創新流程，團隊在病人急性期時就積極介入，即時提供心衰竭緩解藥物，並搭配國際最新治療指引，讓病人在住院初期就能接受個別化用藥計畫，成效顯著，使得患者出院後30天內再住院的比率從6.5%大幅降至2.4%。

豐原醫院在患者出院時並提供「個人化電子健康護照」，民眾至社區診所或藥局只要一掃條碼，即可取得住院過程中的用藥整合紀錄與衛教資訊，可確保用藥照護不間斷；民眾也可透過手機線上紀錄血壓、APP回報藥物副作用，藥師會即時掌握病況，必要時聯絡醫師調整處方；另建立「手術抗凝血劑停復藥」流程，有效預防服用抗凝血劑病患手術前忘記停藥，造成術中出血風險；術後未及時復藥，導致發生血栓等，讓整個用藥管理流程更完善、更貼心。

衛生福利部豐原醫院「e藥整合跨域合作 高齡用藥安心無礙」計畫，今年榮獲衛福部「提升服務品質計畫」獎。（豐原醫院提供）

衛生福利部豐原醫院「e藥整合跨域合作 高齡用藥安心無礙」計畫，今年榮獲衛福部「提升服務品質計畫」獎。（豐原醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中