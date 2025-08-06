豐原醫院「e藥整合計畫」減患者用藥及重複 獲衛福部頒獎

豐原醫院推「個人化電子健康護照」用藥紀錄帶著走！民眾可透過手機檢視用藥情形。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部豐原醫院憑藉「e藥整合跨域合作 高齡用藥安心無礙」計畫，今年榮獲衛福部頒發「提升服務品質計畫」獎！這項計畫最重要的是整合慢性病患者用藥，患者用藥從平均11.1顆降至9.7顆藥，讓患者不重複用藥，降低身體負擔。

豐原醫院指出，台中山線地區的老年人口比例高，慢性病盛行，就醫經常要跑不同科別或醫療機構，許多患者吃了重複的藥，增加身體負擔與風險。豐原醫院藥劑科有鑑於此，從107年起組成「五福藥師圈」團隊，整合多科用藥、優化就醫流程，並結合數位科技、醫療判斷與社區關懷，每年推動創新的「e藥整合計畫」，提升病人用藥安全和品質，並有效減少醫療浪費和照護人力的壓力。

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這項由豐原醫院資訊室自行開發的用藥整合系統，在病人就醫時，系統能自動篩選出有使用自備藥、中草藥、保健食品等多重用藥的住院病人，藥師會主動進行住院用藥訪視，除了教導民眾正確的用藥資訊，也會協助找出交互作用的藥物，且系統可立即傳送用藥建議至醫師手機、醫師也可即時點選回覆意見，訊息傳遞快速又方便。

例如住院病人使用類固醇後，血糖可能會升高，系統會自動提醒醫療團隊及早監測與處理；腎功能不好的長者也會依照檢驗數據，自動提醒醫師調整藥物劑量，減少副作用發生風險。

以心臟衰竭的患者為例，豐原醫院運用這項創新流程，團隊在病人急性期時就積極介入，即時提供心衰竭緩解藥物，並搭配國際最新治療指引，讓病人在住院初期就能接受個別化用藥計畫，成效顯著，使得患者出院後30天內再住院的比率從6.5%大幅降至2.4%。

豐原醫院在患者出院時並提供「個人化電子健康護照」，民眾至社區診所或藥局只要一掃條碼，即可取得住院過程中的用藥整合紀錄與衛教資訊，可確保用藥照護不間斷；民眾也可透過手機線上紀錄血壓、APP回報藥物副作用，藥師會即時掌握病況，必要時聯絡醫師調整處方；另建立「手術抗凝血劑停復藥」流程，有效預防服用抗凝血劑病患手術前忘記停藥，造成術中出血風險；術後未及時復藥，導致發生血栓等，讓整個用藥管理流程更完善、更貼心。

衛生福利部豐原醫院「e藥整合跨域合作 高齡用藥安心無礙」計畫，今年榮獲衛福部「提升服務品質計畫」獎。（豐原醫院提供）

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