健康網》沈玉琳罹血癌 認識白血病常見症狀與治療

據傳藝人沈玉琳罹患血癌，準備接受進一步治療。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳住院後，病況未明，引發各界關注，今晚傳出罹患白血病（俗稱血癌），正在準備接受進一步化療及評估骨髓移植，而他的臉書也證實此訊息；衛福部豐原醫院指出，血癌分為急性與慢性，的常見症狀有：不明原因發燒、不明瘀青出血、臉色蒼白疲倦、骨頭感到疼痛。治療方面有化學藥物治療、標靶藥物治療、免疫治療、放射線治療以及臨床試驗。

癌症希望基金會在網頁說明，根據衛福部2022年的癌症登記報告，當年度白血病新診斷病例為2871人，癌症發生率排名為男性的第9位、女性的第11位。由於骨髓是造血器官，當骨髓發生癌化，骨髓內的造血細胞在生長或分裂過程中發生基因突變，連帶導致其生產出異常白血球，且不斷增生，進而影響紅血球與血小板的正常生成，使身體失去正常造血能力，且因血液會輸送至全身，癌細胞更可能會藉此擴散到身體其他部位，因此白血病從一開始便是全身性的惡性疾病。

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急性淋巴性白血病占成人血癌2成

高雄醫學大學附設醫院血液腫瘤科醫師蕭惠樺表示，目前醫界對於急性淋巴性白血病發生原因還是不完全清楚 ，目前認為，長期曝露輻射線、接觸有機苯等化學藥劑，或是有基因突變、自體免疫異常等，比較容易產生此病，而真正致病原因還有待研究。

蕭惠樺指出，急性淋巴性白血病常見的症狀為反覆發燒、疲憊、貧血、不明原因出血等；不過有些病人的症狀不明顯，像是胃口變差、骨頭痠痛，肝、脾或淋巴結腫大等也可能是此一疾病的症狀，因此有上述症狀時應及早就醫檢查。

蕭惠樺說，急性淋巴性白血病可以透過血液、骨髓檢查、基因檢測等方法診斷。而有些病人會有特別的染色體及基因的變異，例如約有二至三成的成人病人帶有「費城染色體」，就是第9跟22的染色體出現異常，產生BCR-ABL的致癌基因。

慢性骨髓性白血病分期

癌症希望基金會指出，慢性骨髓性白血病是一種病程進展較慢的疾病，依病程的不同區分為慢性期、加速期及急性期。

●慢性期：此階段是血液或骨髓中只有少量不成熟的白血球細胞，有輕微症狀或是無症狀，可以用藥物控制。

●加速期：此階段是不成熟的白血球細胞增加或其他的血球失去控制，需要積極治療，避免惡化。

●急性期：此階段是不成熟白血球細胞大量增加，可能轉變為急性白血病，需立即化學治療，甚至接受異體造血幹細胞骨髓移植。

高雄長庚醫院血液腫瘤科副主任王銘崇表示，若病人對標靶治療無效，或已進入急性期，則需考慮進行造血幹細胞移植，以期根治。造血幹細胞移植是透過輸注健康的幹細胞來重建病人的造血與免疫系統，也就是將健康的骨髓血液，像輸血一般注入病人體內，讓健康的幹細胞在病人體內生長。

預防慢性骨髓性白血病

●避免接觸有害化學物質：甲苯、乙苯等化學物質可能會增加白血病罹病風險。因此若從事相關化學、塗料等工作，應做好防護，佩戴適當的防護設備，並定期做健康檢查，以監測自身健康狀況。

●均衡飲食，增強免疫力：多攝取富含各類維生素的蔬果、豆類、乳製品、瘦肉等，維持全穀類、低脂肪的飲食，有助於提升免疫力，維持造血系統的健康。

●養成規律作息，避免過度疲勞：良好的生活習慣有助於維持免疫功能，建議培養運動習慣、保持規律作息、充足睡眠，避免長期熬夜與過度勞累，以減少身體的負擔。

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