健康網》沈玉琳血癌化療很關鍵 高凌風等3名人罹患

藝人沈玉琳在臉書指出，自己罹患白血病，癌症關懷基金會表示，要注意營養補充，熬過治療期。（取自沈玉琳臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳在臉書「沈玉琳的御琳軍」說：「關於我的病情，簡單講就是一種白血球異常增生的白血病。」癌症關懷基金會表示，血癌癌友多半接受骨髓移植治療，必須長期吃抗排斥藥物。而藥物引起的副作用，若營養不夠，更會讓治療中斷。

過去因血癌不治的名人，有「青蛙王子」高凌風、前台視主播劉忠繼、鴻海創辦人郭台銘的弟弟郭台成，從發現病況後，3至5年時間病情常急轉直下，但也有振奮人心抗癌成功的案例，有「東方比利」之稱汪中成完成骨髓移植並康復，他也全心投入新加坡癌症互助協會。

請繼續往下閱讀...

癌症關懷基金會指出，曾有一名女性血癌患者在發病後，體重一直低迷不振，BMI僅17.2，在化療期間勉強維持住體重，但長期口服抗排斥藥物的她，常常整個嘴邊都起疹子、舌頭紅腫；翻開下唇也都是白白一點一點，是俗稱的「嘴破」，痛起來根本食不下嚥。像是口腔黏膜炎、舌頭腫脹，導致癌友進食疼痛、冷熱敏感、吃不下，心情悶。

台灣癌症基金會營養師賴怡君在「衛教資料」上分享，癌症患者結束治療之後，便進入恢復期，此時病情雖然穩定，仍不可以掉以輕心，因為身體復原以及後續長期抗癌，都需要足夠的營養素。

●維持理想體重，需降低脂肪的攝取量，限制紅肉的攝取，每週不超過12兩。選擇植物油作為烹調用油，避免含反式脂肪酸的食物（如：酥皮、烘焙食品、油炸食物）。

●多吃富含抗氧化劑及植物生化素（phytochemical，植化素）的食物，例如各色蔬菜及水果。

●避免含糖飲料，限制攝取高能量密度食物（特別是高糖、低纖維、高脂肪的加工食品）。

●避免經常食用醃製、燻製和燒烤食物。

●避免菸害、飲酒要節制：男性不宜超過2個酒精當量（drinks/day），女性或65歲以上者不宜超過1個酒精當量（每一酒精當量為15公克，約等於啤酒360毫升、葡萄酒100~120毫升）。

●適量選用富含益生菌的食物。

相關新聞：

沈玉琳罹血癌 醫曝存活率揭「血球爆表」恐致多重器官衰竭

健康網》沈玉琳罹血癌 急性期需化療或骨髓移植

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法