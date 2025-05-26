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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

攝護腺癌預防有道 醫：抽血檢查PSA有助早期診斷

2025/05/26 12:46

泌尿科醫師陳炫達表示，在台灣，攝護腺癌的發生率在男性中排名第5位，而透過抽血檢查攝護腺癌腫瘤指數PSA，即可獲得早期診斷早期治療。（北榮新竹分院提供）

泌尿科醫師陳炫達表示，在台灣，攝護腺癌的發生率在男性中排名第5位，而透過抽血檢查攝護腺癌腫瘤指數PSA，即可獲得早期診斷早期治療。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕日前媒體報導美國前總統拜登罹患攝護腺癌合併骨轉移，泌尿科醫師表示，在台灣，攝護腺癌的發生率在男性中排名第5位，而透過抽血檢查攝護腺癌腫瘤指數PSA，即可獲得早期診斷早期治療。因此，呼籲民眾養成定期健康檢查的習慣，一有症狀一定要到醫療院所檢查，便能掌握最佳治療時機。

台北榮總新竹分院體外震波碎石中心主任陳炫達醫師表示，根據國民健康署民國109年的統計，攝護腺癌每10萬人發生率約為61人，發生率在男性中排名第5位（占全部惡性腫瘤發生個案數的5.88%），死亡率則在男性排名第6位（占全部惡性腫瘤死亡人數的3.45%），占男性生殖器官癌中發生率最高的癌症（94.34%），可見它並不少見，隨著近年國人飲食習慣改變和平均餘命的延長，國人得到攝護腺癌更是與日俱增，所以國人不可對它輕忽。

陳炫達指出，只要抽血檢查攝護腺癌腫瘤指數PSA，即可早期診斷。PSA中文名字為攝護腺特異抗原，是1979年時兩位美籍台裔博士首度純化岀來的。他們發現PSA是一種攝護腺細胞會分泌的蛋白質，但是攝護腺癌細胞又會分泌更多的PSA，根據研究顯示當男性PSA大於4的時候，得到攝護腺癌的機率就大幅增加。所以臨床上，當某位男性抽血PSA大於4，就會被認為有可能得到攝護腺癌，這時候只要經由泌尿科醫師，做經直腸超音波導引攝護腺切片檢查，就可以確定了。

攝護腺癌的治療方式非常多元，有手術、放射線治療，荷爾蒙治療和化學治療，甚至近年急速發展的標靶治療、免疫治療，只要能早期發現早期治療，治癒率或存活率都相當不錯。

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