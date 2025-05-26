高雄補助弱勢嬰幼兒接種腸病毒、輪狀病毒疫苗 明起開打

高市補助弱勢嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗，5月27日起開跑。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕腸病毒及輪狀病毒感染為嬰幼兒常見傳染病，為降低感染引發重症風險及減輕經濟弱勢家庭負擔，高雄市自明（27）日起至12月20日，全額補助設籍高雄市的特定弱勢嬰幼兒雙疫苗費用，預估900多名嬰幼兒受惠。

高雄市衛生局指出，嬰幼兒感染腸病毒A71型易引起神經系統併發症及重症，病程發展快速，致死率高，輪狀病毒則是5歲以下幼兒腸胃炎主因之一，幼兒感染易導致嚴重水瀉需住院，疫苗施打可大幅降低病毒感染機率。

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高市補助弱勢嬰幼兒口服輪狀疫苗，5月27日起開跑。（高雄市衛生局提供）

目前國內核准上市腸病毒71型疫苗為安拓伏/國光（接種2劑）與恩穩健/高端（接種2至3劑），適用於出生2個月至2歲以下的嬰幼兒。另外，口服輪狀病毒疫苗，包括羅特律Rotarix/葛蘭素史克（嬰兒出生後第2、4個月口服2次，最遲須在出生後24週內完成）和輪達停RotaTeq/默沙東（嬰兒出生後第2、4、6個月口服3次，最遲須在出生32週內完成）。

凡設籍高雄市、出生2個月至2歲以下，且列為低收入戶或收容安置機構的嬰幼兒，補助「腸病毒71型疫苗」接種；設籍高雄市、出生滿6週至32週內，且列為低收入戶或原住民的嬰幼兒，補助「口服輪狀病毒疫苗」接種，部分醫療院所將另行收取掛號費及處置費，可至衛生局官網（https://gov.tw/B5q）查詢或洽詢各區衛生所。

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