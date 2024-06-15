成人健檢不實用？醫破解三大迷思

▲健檢常見3大迷思。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

●案例1：50多歲的徐小姐到門診詢問：「醫師，免費的5癌篩檢，對於有定期接受成人健檢的我，是否仍需要呢？」

●案例2：30多歲的黃先生從國外回來健檢，想要了解，健診的輻射線對身體的影響，以及做哪些健檢，可以避免輻射等問題。

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●案例3：60多歲的林女士至門診想認識癌症檢查項目，以及確認如何判斷自己的需求，經問診，瞭解她有胰臟癌的家族史，而先前的高階健康檢查主要都是針對大腸癌、胃癌與肺癌，針對胰臟癌檢驗只有抽驗胰臟癌的相關指數。

5癌篩檢 早期發現早期介入

◎關於健檢，常見的迷思

●迷思1：5癌篩檢免費不實用。

事實上，5癌篩檢已經由研究證實有效針對癌症「早期發現、早期介入」的檢查，目前的5癌篩檢，分別是肺癌、大腸癌（圖1）、口腔癌、乳癌與子宮頸癌。建議符合檢查資格的民眾善加利用，特別是平時只進行成人健檢的族群。

▲圖1：5癌篩檢免費又實用，如：糞便潛血檢查。（照片提供／余宜叡）

肺部採電腦斷層 較核磁共振清楚

●迷思2：沒有輻射的檢查比較好。

無輻射線的核磁共振是高級健檢的選項之一，但是執行時間較久，有空間幽閉恐懼者，可能較具挑戰；此外有些部位檢查，有輻射線的電腦斷層會比核磁共振清楚，如：肺部、冠狀動脈等（圖2），針對不同需求的健檢對象，建議體檢前事先跟健檢中心的專業人員諮詢。

▲圖2：核磁共振與電腦斷層各有其檢查的強弱項。（照片提供／余宜叡）

●迷思3：健檢癌症指數抽血正常，就表示沒癌症。

臨床上，癌症指數主要是用來追蹤癌症是否有復發，而健檢上的癌症指數正常，不代表沒有問題（圖3），建議仍要進行相關癌症檢查。

▲圖3：健檢的癌症指數正常，不代表沒有問題。（照片提供／余宜叡）

癌症指數抽血正常 不代表沒事

後來，徐小姐經由5癌篩檢的糞便檢查，大便潛血是陽性，進一步的大腸鏡發現大腸癌1期；黃先生選擇具輻射線的低劑量肺部電腦斷層與冠狀動脈檢查，發現肺部有2顆小於0.5公分的肺部結節，以及輕微的冠狀動脈鈣化，得以即時處理；林女士加做針對胰臟癌的電腦斷層檢查，確認目前沒有胰臟癌。

免費的成人健檢與5癌篩檢，符合資格者，鼓勵善加利用；進階的體檢項目，如有家族史或特殊工作或生活型態者，也可與醫師或健檢中心專業人員確定合適的體檢方案，提早發現癌症，儘早介入處置。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

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