國中男生有望公費打HPV疫苗 國健署估新增預算不超過3億

醫界呼籲國中男生公費接種HPV疫苗，國健署長吳昭軍指出，新增的預算預計不超過3億，但是否實施，還有待評估。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕國民健康署公費提供國中女生HPV疫苗接種，醫界持續呼籲將男性一併納入。今日衛福部長邱泰源指出，2025年已新增相關預算，最快明年就可擴大接種。國民健康署長吳昭軍則指出，目前新增的預算規模預計不超過3億，但最終是否實施，還有待檢視年底的數據與成效評估，並爭取預算。

人類乳突病毒（HPV）疫苗接種有助於預防女性子宮頸癌，國健署已提供國中女性公費接種，但醫界持續呼籲，預防HPV感染同樣有助於預防男性頭頸部癌症，希望將男性也一併納入；邱泰源今日於立法院指出，已經在2025年的預算中列入相關項目，最快2025年可以取得經費來提供施打。

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吳昭軍進一步指出，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已針對男性接種HPV疫苗評估提出結論，認為為消除女性子宮頸癌，將公費範圍擴充到國中男性是可考量的。

不過，吳昭軍說，是否實施尚需參考成效評估結果，但結論預計年底才會出爐，而明年的預算5月就要開始編列，所以規劃時就先把相關費用納入，預估新增的費用不會超過3億，加上國中女性的HPV預防接種費用，總計落在4.5億到5億之間。

吳昭軍表示，世界衛生組織（WHO）倡議90%女性於15歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，並在政策可行下，建議納入青少年男生為接種對象，而台灣目前應可穩定維持國中女性施打率，且成效評估也會納入男性頭頸癌相關防護考量，實施的可能性大。

但吳昭軍強調，若最終成效評估結果為不符合，仍有可能不實施擴大公費疫苗接種措施，且未來有待進一步爭取預算。

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