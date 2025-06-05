免疫標靶治療助攻 中晚期肝癌死亡風險降低3成

聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師余青殷表示，隨著免疫標靶聯合治療的發展，約10％以下的患者有機會成功治癒。（聯新國際醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕衛生福利部統計2023年十大癌症死因，肝癌高居第2名，不少患者確診時，已屬中晚期，治療成效受限，平均存活期不長，聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師余青殷表示，隨著2023年免疫標靶治療納入健保給付，大幅降低患者經濟負擔，也讓更多中晚期癌友得以有效治療，病患的整體存活期已顯著延長至近20個月，死亡風險也降低約3成。

余青殷表示，過去中晚期肝癌的治療主要依賴單一標靶口服藥物，療效有限，而隨著免疫標靶聯合治療的發展，約10％以下的患者有機會成功治癒，讓腫瘤完全消失，這是以往中晚期肝癌不容易達到的效果。

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余青殷分享，一位65歲患者2年前接受肝癌切除手術，術後例行追蹤時，發現甲型胎兒蛋白指數（AFP）持續飆高，以及肺部出現轉移現象，經評估自體免疫狀況後，醫療團隊決定使用免疫標靶治療，採用第1線免疫標靶聯合療法—免疫藥物「癌自禦」與標靶藥物「癌思停」合併治療，3個月後AFP指數恢復正常，癌細胞也完全消失，患者未出現任何不適或併發症，生活品質如常。

余青殷提到，針對中晚期肝癌，現行治療指引已把免疫標靶或雙免疫藥物拉到第1線治療，相較於一般以往認知的傳統化療，免疫標靶或雙免疫藥物的副作用，整體而言較溫和，標靶藥物（抗血管新生抑制劑）則可能引發手足症候群、腹瀉、高血壓、蛋白尿及腸胃道出血等副作用，統計上，僅約10%患者會出現嚴重的副作用，絕大部分可透過觀察或藥物進行控制。

肝癌電腦斷層治療前後比較。（聯新國際醫院提供）

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