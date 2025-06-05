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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

揮別甲狀腺結節！採用射頻消融術 3天復工

2025/06/05 17:12

1名50多歲男子發現有甲狀腺腫瘤，經甲狀腺穿刺細胞學檢查結果顯示為良性。（圖取自shutterstock）

1名50多歲男子發現有甲狀腺腫瘤，經甲狀腺穿刺細胞學檢查結果顯示為良性。（圖取自shutterstock）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區1名50歲的L先生是忙碌上班族，但近期頻繁感到吞嚥困難與呼吸不順，且甲狀腺部位有些腫大，前往新竹臺大分院新竹醫院代謝內分泌科就診。經專科醫師詳細檢查後，診斷為甲狀腺腫瘤，經甲狀腺穿刺細胞學檢查結果顯示為良性，在進行甲狀腺腫瘤射頻消融術治療後，恢復良好，3天後便重回工作崗位。

新竹臺大分院代謝內分泌科醫師蔡元祐表示，甲狀腺腫瘤射頻消融術是一種針對良性甲狀腺腫瘤的微創治療方式，藉由超音波導引，透過高頻電流的熱能破壞腫瘤內的病變組織，進而達到縮小腫瘤、改善壓迫症狀及外觀的效果，此手術有助於減少傳統手術所需的時間和風險，也常用於功能性腫瘤（如毒性結節）、對傳統手術有禁忌的病人，以及少數復發之惡性甲狀腫瘤或淋巴結的病人治療。

蔡元祐說明，雖甲狀腺腫瘤射頻消融術相較傳統手術恢復期較短，但術後1週內仍應避免刺激性及油炸類食物，以減少對喉部及消化道的刺激，同時應避免劇烈運動或讓頸部受到壓力的活動，並建議於術後第1、3、6和12個月進行追蹤檢查。這項手術屬自費項目，未納入健保給付範圍，手術費用會依醫院等級、腫瘤大小而有所不同，建議術前應與醫師充分溝通，選擇最適合的治療方式。

蔡元祐醫師提醒，甲狀腺腫瘤射頻消融術雖相較傳統手術恢復期較短，但術後仍應避免刺激性飲食與劇烈運動，並建議定期追蹤檢查。（新竹台大分院提供）

蔡元祐醫師提醒，甲狀腺腫瘤射頻消融術雖相較傳統手術恢復期較短，但術後仍應避免刺激性飲食與劇烈運動，並建議定期追蹤檢查。（新竹台大分院提供）

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