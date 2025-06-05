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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

施打新冠疫苗第2劑 6/11起3類對象縮短間隔

2025/06/05 16:41

疾管署宣布調整3類對象接種新冠疫苗第2劑的間隔。（圖取自shutterstock）

疾管署宣布調整3類對象接種新冠疫苗第2劑的間隔。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情將於6月底、7月初攀上高峰，疾管署今（5日）公布，6月11日起65歲以上長者、55-64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等3類對象，接種第2劑新冠JN.1疫苗與前一劑間隔從至少6個月縮短為至少2個月，預估開打時65歲以上長者就有約76萬人符合條件。

疾管署副署長羅一鈞表示，依據美國疾病控制中心建議，兩劑新冠JN.1疫苗間隔一般為6個月，但彈性範圍至少2個月，以因應疫情升溫、旅遊等特殊情況。先前我國衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）亦參考美國建議保留類似彈性。

羅一鈞指出，近期許多高風險民眾與長照機構陸續詢問，打完第1劑接近6個月但未滿6個月能不能打第2劑？若等6個月間隔已過疫情高峰能不能提早打？因此提案諮詢ACIP，決議6月11日起65歲以上長者、55-64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等3類對象，接種2劑疫苗的間隔從至少6個月縮短為至少2個月。

疾管署補充，上述出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

羅一鈞補充，以XBB疫苗為例，65歲以上接種第1劑對新冠住院的保護力，在接種後59天內是53%，60-119天降到38%，120-179天降到19%，180天以上就算是不具住院保護力。所以切180天（6個月）打第2劑是從嚴，適用於疫情低情境，切60天（2個月）則是從寬，適用疫情升溫，相關決策都有過去疫苗保護力的資料當依據。

羅一鈞強調，新冠JN.1疫苗從6月2日至4日共接種3.8萬劑，與上週同期相當，目前庫存尚有301.3萬劑。

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