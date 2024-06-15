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健康網》新鮮蔬菜放冰箱還是變黃？ 北農授3步驟輕鬆保存
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕吃蔬菜好處多多，但葉菜類很難保存，可能將整把蔬菜放進冰箱，還是有變黃的困擾。台北農產運銷公司在臉書粉專「臺北農產」發文分享蔬菜保存方法，冷藏前有3個關鍵技巧，就可以輕鬆享用，健康又美味的新鮮蔬菜。
●步驟1
用餐巾紙或廚房紙巾，將蔬菜外面的水分擦乾，避免水分使蔬果加速枯萎。
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●步驟2
用白報紙或牛皮紙包覆蔬菜，由「根部」朝塑膠袋內放入，打結時留縫隙、保持通風（袋中儘量排除空氣）。
●步驟3
以直立姿勢，「根部朝下」減少被壓壞或悶住的情況，放入冰箱內冷藏保存。
北農提到，百香果、蘋果、酪梨、梨子等水果成熟時，會釋放大量「乙烯」，使蔬菜加快老化，建議放入冰箱前先密封起來。
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