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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》7成猝死發生在家中！ 醫教起床6招保命

2025/01/12 21:01

醫師表示，高達70%猝死都是發生在家中，且常發生在冬季早上6-10時！因此注意起床每個細節，讓冬天更溫暖、更安心；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，高達70%猝死都是發生在家中，且常發生在冬季早上6-10時！因此注意起床每個細節，讓冬天更溫暖、更安心；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷往往是心血管疾病好發時期，應時時注意保暖，尤其早晨溫度偏低，從暖暖被窩起身，更容易引發血管劇烈收縮；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，高達70%猝死都是發生在家中（臥室、浴室和客廳），且常發生在冬季早上6-10時！因此應從緩慢起床、穿著保暖、避免溫差刺激、起床暖身，到規律作息和監測健康狀況，注意每個細節，讓這個冬天更溫暖、更安心。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，寒冷的冬季，往往是心血管疾病高發的時期，尤其是在家中，人們容易因為放鬆警惕而忽略潛在的健康威脅。清晨氣溫偏低，再加上從溫暖的被窩突然起身或遭遇溫差刺激，會引發血管劇烈收縮和血液黏稠度升高，成為心血管事件的誘因。尤其因「一般人在家中都放下警惕了」，冬天出門會包緊緊的，但在家尤其是臥室，容易忽略，就可能在家中引發猝死！

慢慢「開機」起床

分段起床：避免從溫暖的被窩中突然起身。建議先在床上躺30秒，輕輕活動四肢助血液循環，讓身體逐漸從靜止狀態過渡至活躍狀態；接著再緩慢坐起，保持30秒，並進行簡單深呼吸，穩血壓、避免頭暈；最後，雙腳穿著襪子，緩慢下床，確保站穩後再開始移動，避免因姿勢變化過快導致跌倒。

按摩暖身：起床時，利用被窩中的溫暖環境進行簡單的按摩，如搓熱雙手、按摩耳朵、臉部及指尖，輕捏腳踝及輕拍小腿，可有效促進血液循環，幫助身體逐漸適應寒冷的環境，減少突發性心血管疾病的風險。

伸展暖身：在寒冷的早晨或冬季，起床前進行簡單的床上伸展運動，像是抬手抬腳交替、抱膝伸展、雙腳靠牆抬腿、膝蓋旋轉伸展、伸懶腰、單腳屈膝前彎或滾背運動，促進血液循環，還能幫助身體逐漸適應環境溫度，減少因溫差引起的心血管負擔。

醫師提醒，避免剛起床或剛進門後立即洗熱水澡，或用冷水洗臉刷牙，建議用溫水刷牙，且先讓身體逐漸回暖，減少溫差對血管的刺激；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，避免剛起床或剛進門後立即洗熱水澡，或用冷水洗臉刷牙，建議用溫水刷牙，且先讓身體逐漸回暖，減少溫差對血管的刺激；圖為情境照。（圖取自freepik）

做好保暖措施

黃軒建議，多層次穿衣，方便根據溫度變化隨時增減衣物。並於睡前先在床邊擺放隔日要穿的衣物，以便起床後立即穿上保暖衣物，特別是襪子、帽子和手套，避免冷空氣直接刺激身體；另外，睡覺時可在棉被外加一層毯子，更加保暖。

避免溫差刺激

黃軒提及，從溫暖的室內到戶外時，應逐步適應溫差，避免直接暴露在寒冷環境中；不只如此，應將室內溫度保持在20-24°C之間，特別是清晨、夜晚，透過暖氣或空調使用，避免因溫差過大導致血管劇烈收縮。

另外，黃軒提醒，冬季使用暖氣可能導致空氣乾燥，建議使用加濕器將室內濕度維持在40-60%，以減少乾燥引起的不適！

起床後暖身措施

喝溫水：起床後喝一杯溫水，有助於提升體溫，促進血液循環，並減少血液黏稠度

避免過早晨練：冬季晨練應避開清晨低溫時段，建議在上午10點後或氣溫回升時進行，並選擇適度的運動。建議高風險人群可選擇低強度的運動，如散步、太極拳或室內瑜伽，避免劇烈運動對心臟的負擔，並於運動前務必進行熱身，確保身體逐漸適應運動強度。

別馬上洗澡、溫水刷牙：避免剛起床或剛進門後立即洗熱水澡，或用冷水洗臉刷牙，建議用溫水刷牙，且先讓身體逐漸回暖，減少溫差對血管的刺激。

醫師建議，起床前進行簡單的床上伸展運動，促進血液循環，幫助身體適應環境溫度，減少因溫差引起的心血管負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，起床前進行簡單的床上伸展運動，促進血液循環，幫助身體適應環境溫度，減少因溫差引起的心血管負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

規律作息與心理調節

想要有健康身體，保持規律作息、調節情緒不可少！黃軒提到，充足的睡眠有助於增強免疫力和心血管健康，應避免熬夜或過度疲勞。同時，寒冷天氣易引發情緒低落，建議通過聽音樂、與家人交流等方式，保持心情愉快。

監測健康狀況

黃軒提醒，高血壓患者應在早晨起床後監測血壓，確保血壓穩定，並按時服用降壓藥物，若出現胸悶、頭暈、心悸等症狀，應立即休息並尋求醫療幫助！謹記「慢、熱、起、穿、行」五字訣的原則，讓身體有足夠的時間適應環境變化，並保持室內溫暖與良好的生活習慣，這是保護心血管健康的關鍵。

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