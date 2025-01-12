健康網》對抗麻疹！ 藥師：補充4類營養素提升免疫力

小花藥師花逸修指出，想要提升免疫力可多攝取維生素C、鋅、葡聚多醣，平常也可以多曬台陽，增加維生素Ｄ合成；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內發生近年最大規模麻疹疫情，引發民眾恐慌，甚至搶打自費MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）混合疫苗。小花藥師花逸修表示，想要提升免疫力，可多攝取對免疫力有幫助的相關成分，例如維生素C、鋅、葡聚多醣，平常也可以多曬台陽，增加維生素Ｄ合成，若日常飲食或生活不足，可以再諮詢社區藥局藥師相關建議的保健品補充。

花逸修指出，麻疹目前最主要的傳播方式為空氣、飛沫跟分泌物，所以最好的預防方式是戴口罩跟勤洗手，只要做好防護，不用過度緊張擔心。

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他說，麻疹主要症狀跟一般的感冒很像，主要以上呼吸道為主，像是鼻塞、流鼻水、咳嗽、發燒，比較特別的是會起紅疹；因此近期有感冒症狀的朋友需要特別留意，目前沒有特效藥，所以藥物治療都是症狀治療，如果皮膚有起紅疹，可以備一些皮膚的止癢抗組織胺藥膏，大人小朋友都可以使用。

疾管署表示，目前幼兒公費MMR疫苗充足，請家長依時程帶年滿1歲幼兒接種；示意圖。（路透檔案照）

疾管署署長莊人祥表示，麻疹傳染力高，但國內幼兒MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合）疫苗接種率達97%以上，群體免疫效果顯著，且1981年前出生者多因自然感染具抗體。研究顯示，接種疫苗者即使抗體衰退，感染風險低且症狀輕，近期麻疹群聚事件傳播有限，國內大規模疫情風險低，民眾不需恐慌，但應做好呼吸道衛生、佩戴口罩，降低感染風險。

疾管署也提醒，目前幼兒公費MMR疫苗充足，請家長依時程帶年滿1歲幼兒接種；另為讓疫苗資源發揮最大防疫效果，建議以1981年（含）以後出生，經檢驗麻疹抗體陰性，且15年內未曾接種MMR疫苗之醫護人員，及1981年（含）以後出生之成人，需前往麻疹流行區且經醫師評估後（如抗體檢驗陰性）為自費接種對象。

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