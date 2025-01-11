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健康 > 杏林動態

93歲榮民見證光田醫院世紀搬遷 床數擴百倍

2025/01/11 16:15

光田副執行長王詩婷（左）表示，周爺爺可說是光田的歷史見證人。（光田醫院提供）

光田副執行長王詩婷（左）表示，周爺爺可說是光田的歷史見證人。（光田醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市光田醫院上（12）月搬至向上院區，家住清泉岡附近的93歲周爺爺，去年12月因肺炎住院治療，前2周剛好因此參與到光田醫院的「世紀搬遷」，成為當中年紀最大的患者。周爺爺雖略有退化，但卻能與人互動對談，身體大致健康。周爺爺今日說，從年輕時就是光田的「鐡粉」，並見證光田從15床的病房醫院，擴建到現今光田體系共近1500床。

光田副執行長王詩婷表示，周爺爺可說是光田的歷史見證人。周爺爺的女兒周小姐感謝光田的「長者整合式功能評估」服務很貼心，協助她一起照顧周爺爺的健康。周爺爺的主治醫師胸腔內科主任，同時也是老年醫學專科醫師何明霖表示，周爺爺是整合式評估的個案之一，目前在整合式篩檢的數量中，光田個案數超過3800多例，是中部個案最多的醫院，未來光田不僅將全面照顧長者健康，也會減輕長照家屬的壓力，成為長照2.0服務的好厝邊。

老年醫學科主任李秉學表示，長者整合式功能評估服務，只要長輩年滿65歲都可施做，這個篩檢主要是針對長者，評估他們的認知、行動、營養、視力、聽力六大面向，另外也觀察長輩的用藥狀況，一旦發現有健康上的問題，就會立刻轉介門診治療，由於近幾年院內醫師與護理師都很積極協助推動這個計畫，因此成績亮眼，服務個案數超過3800多例，是中部最多。

周小姐表示，搬遷那天天氣較冷，護理師貼心地提供襪子提醒父親穿上；之前在泌尿科就醫時，父親很緊張，主治醫師陳昶仲還大聲唱歌緩解緊張的氣氛讓父親放鬆；而在整合式評估中，個管師都能讓她瞭解父親目前的健康狀況，讓非醫療專業的她，能確切掌握父親的健康是否好轉，或哪些問題需要持續就醫，而個管師也常來與父親互動，更讓她覺得非常暖心。

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