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健康網》研究：減重不如讓脂肪變健康 冷水洗臉助脂肪燃燒

2025/07/14 13:17

醫師指出，有些身體脂肪是好的，能幫助「燃燒」而不是「變胖」，想要喚醒它們，可以透過冷水洗臉等方式達到；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，有些身體脂肪是好的，能幫助「燃燒」而不是「變胖」，想要喚醒它們，可以透過冷水洗臉等方式達到；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般人以為脂肪只會囤積熱量而已，導致肥胖。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，脂肪是很重要的內分泌器官，會分泌許多關鍵的荷爾蒙調節血糖、控制發炎、平衡食慾，還會跟胰島素「協調工作」。有些身體脂肪是好的，能幫助「燃燒」而不是「變胖」，想要喚醒它們，可以透過冷水洗臉、走出冷氣房曬太陽、跳個舞、快走個10分鐘達到。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」指出，一旦脂肪功能出現障礙，不只是胖不胖的問題，而是整個身體的代謝會走鐘。脂肪會失控，不是因為多，而是因為「累壞了」，原因包含常吃高糖高油的外食，又常坐著不動，加上壓力、熬夜、荷爾蒙失調，這些會讓脂肪細胞膨脹、缺氧、發炎，變得又老又笨。

研究發現，這些「被操壞的脂肪細胞」會發出壓力訊號，啟動細胞裡的內質網壓力，甚至讓粒線體出現能量危機，導致身體對胰島素的反應越來越差，最後演變成胰島素阻抗、糖尿病、高血脂，甚至是心臟病。

張家銘進一步說明，身體脂肪分很多種，其實有些是好的，幫助「燃燒」而不是「變胖」，身體有一種叫「棕色脂肪」（Brown Fat）的脂肪，它不像白色脂肪只會囤積，它是專門拿來燃燒熱量、產生熱能的。神奇的是，白色脂肪也可以轉變成「米色脂肪」（Beige Fat），也有燃燒能力。

醫師指出，多吃深綠蔬菜，有助修復脂肪功能，不但代謝會變好，體重也會回到平衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，多吃深綠蔬菜，有助修復脂肪功能，不但代謝會變好，體重也會回到平衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

張家銘又說，不能只用「吃少一點、多動一點」這種老方法來對付脂肪。現在，想讓脂肪「恢復功能」，可以透過以下這些生活方式，且已有科學根據的方法達成：

●早餐前空腹走15分鐘，可以活化米色脂肪，改善血糖反應

●冷水洗臉、洗腳或短時間接觸低溫，可刺激棕色脂肪產熱

●吃深綠蔬菜、橄欖油、Omega-3（魚油）可減少脂肪發炎

●補充抗氧化劑如薑黃素、綠茶多酚、白藜蘆醇，有助於修復線粒體

●減少使用塑膠餐具、香氛蠟燭，避免環境荷爾蒙（Obesogens）影響脂肪分化

張家銘總結，這些小動作會幫助脂肪「轉職」成代謝小幫手，而不是只會存油增胖。當我們從修復脂肪功能開始，不但代謝會變好，體重自然也會回到平衡，換句話說，關鍵不是減肥變健康，而是讓脂肪變健康，自然會瘦，精神更好。

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