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健康網》日本百日咳大流行！ 6個月以下嬰兒重症恐腦出血

2025/07/14 12:41

近期打算到日本旅遊的民眾，要小心日本百日咳，已創2018年以來最大流行。醫師特別提醒，6個月以下的嬰兒有可能重症，要小心防範；圖為情境照。（圖取自freepik）

近期打算到日本旅遊的民眾，要小心日本百日咳，已創2018年以來最大流行。醫師特別提醒，6個月以下的嬰兒有可能重症，要小心防範；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期打算到日本旅遊的民眾，要小心日本百日咳，已創下2018年以來最大流行。前台大醫院感染科醫師林氏璧指出，今年日本百日咳確診數已破1萬6千人，是2024年整年的4倍以上，到6月底止已經到了3萬9千多人。他特別提醒，6個月以下的嬰兒有可能重症，可造成肺炎、缺氧性腦病變、腦出血甚至死亡，因此最需要保護的是嬰兒族群。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」與網站發文表示，百日咳在6個月以下的嬰兒有可能重症，可造成肺炎、腦炎、抽搐、缺氧性腦病變、腦出血甚至死亡，因此最需要保護的是嬰兒族群。若未接種疫苗且未經治療，6個月以下嬰兒感染百日咳的致死率為1-3%。

因此，他警告，6個月以下嬰兒不建議前往流行區，如果可以的話，在18個月4劑都打完後，再帶小朋友前往流行區。

林氏璧接著說，百日咳不像新冠和流感，它在大小孩及成人預後良好，幾乎不會死亡或有併發症，頂多就是咳很久很困擾。

林氏璧表示，百日咳潛伏期一般約為7~10天（範圍 4-21 天）。由於潛伏期較長，因此在一趟5~7天的旅程中你多半不會在旅程中就發病，很可能是回國後才會發病，因此，可能不需要太擔心在旅途中需要就醫。

林氏璧分享日本流行的狀況，從都道府縣來看，6月底這週報告最多的地區：東京都234人，琦玉縣229人，神奈川縣163人，茨城縣154人，新潟縣140人。不過幾乎全日本都有案例。

林氏璧補充，若以2025年第1～21週的累積報告數來看，前3名是新潟縣（1473例）、東京都（1448例）、大阪府（1276例）。若以每10萬人的報告數來看的話，前3名是宮崎縣（81.1例），新潟縣（70.2例）、高知縣（68.9例）。

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