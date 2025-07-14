軌道旋磨術打通嚴重鈣化心血管 醫成功搶救30年不見的學長

呂先生（左2）接受軌道旋磨術成功救回一命，為他手術的心臟血管內科主治醫師曾宣靈（右2）是國小打棒球時的學弟。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕49歲呂先生反覆胸悶、喘不過氣，4月因急性心肌梗塞昏倒送醫，心導管檢查發現3條冠狀動脈中有2條完全阻塞，僅存的左前降支也有嚴重鈣化與狹窄。經緊急手術及以「軌道旋磨術」結合血管內超音波與震波碎石精準導航，成功打通血管後，目前已康復、回歸正常生活。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師曾宣靈術後發現，躺在病床上的竟是國小時陪伴他打棒球的學長，手術不僅救回一條命，更讓30年未見的2人再度重逢。

請繼續往下閱讀...

呂先生送醫時2條冠狀動脈完全阻塞，僅剩的左前降支也嚴重釘化。（左圖）「軌道旋磨術」結合血管內超音波及震波碎石術，精準打通心血管（右圖）。（記者劉婉君攝）

去年國人10大死因，心臟疾病已連續17年穩居第2位，其中以冠狀動脈疾病佔多數。曾宣靈指出，血管鈣化就像「血管生鏽」，鈣質沉積在血管壁上，使血管變硬、變窄，增加心肌梗塞、心絞痛、中風的風險，還可能讓心導管手術難度升高、治療風險提高。

他表示，傳統氣球與旋轉磨鑽術對嚴重鈣化的心血管病灶效果有限，甚至可能導致血管破裂或氣球無法擴張。軌道旋磨術的設備使用更簡便、準備時間更短、操作更穩定，適合處理大血管和主幹病灶，減少心跳過慢或心律不整風險，還可結合血管內超音波檢查與震波碎石術，多層次處理嚴重鈣化區段。此次手術也邀請紐西蘭擅長複雜冠狀動脈病灶的Scott Harding教授指導，與國際心導管技術接軌。

曾宣靈提醒，血管鈣化早期沒有症狀，待血管狹窄嚴重影響血流時，才會胸悶、喘不過氣甚至昏倒，往往已危及生命，平時除了透過規律作息、控制3高、戒菸、運動及維持健康體重防範，有心血管疾病或家族史、3高（高血壓、高血脂、高血糖）、吸菸、肥胖等高風險族群，應定期檢查，不要等到有症狀才處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法