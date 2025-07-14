自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

軌道旋磨術打通嚴重鈣化心血管 醫成功搶救30年不見的學長

2025/07/14 13:42

呂先生（左2）接受軌道旋磨術成功救回一命，為他手術的心臟血管內科主治醫師曾宣靈（右2）是國小打棒球時的學弟。（記者劉婉君攝）

呂先生（左2）接受軌道旋磨術成功救回一命，為他手術的心臟血管內科主治醫師曾宣靈（右2）是國小打棒球時的學弟。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕49歲呂先生反覆胸悶、喘不過氣，4月因急性心肌梗塞昏倒送醫，心導管檢查發現3條冠狀動脈中有2條完全阻塞，僅存的左前降支也有嚴重鈣化與狹窄。經緊急手術及以「軌道旋磨術」結合血管內超音波與震波碎石精準導航，成功打通血管後，目前已康復、回歸正常生活。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師曾宣靈術後發現，躺在病床上的竟是國小時陪伴他打棒球的學長，手術不僅救回一條命，更讓30年未見的2人再度重逢。

呂先生送醫時2條冠狀動脈完全阻塞，僅剩的左前降支也嚴重釘化。（左圖）「軌道旋磨術」結合血管內超音波及震波碎石術，精準打通心血管（右圖）。（記者劉婉君攝）

呂先生送醫時2條冠狀動脈完全阻塞，僅剩的左前降支也嚴重釘化。（左圖）「軌道旋磨術」結合血管內超音波及震波碎石術，精準打通心血管（右圖）。（記者劉婉君攝）

去年國人10大死因，心臟疾病已連續17年穩居第2位，其中以冠狀動脈疾病佔多數。曾宣靈指出，血管鈣化就像「血管生鏽」，鈣質沉積在血管壁上，使血管變硬、變窄，增加心肌梗塞、心絞痛、中風的風險，還可能讓心導管手術難度升高、治療風險提高。

他表示，傳統氣球與旋轉磨鑽術對嚴重鈣化的心血管病灶效果有限，甚至可能導致血管破裂或氣球無法擴張。軌道旋磨術的設備使用更簡便、準備時間更短、操作更穩定，適合處理大血管和主幹病灶，減少心跳過慢或心律不整風險，還可結合血管內超音波檢查與震波碎石術，多層次處理嚴重鈣化區段。此次手術也邀請紐西蘭擅長複雜冠狀動脈病灶的Scott Harding教授指導，與國際心導管技術接軌。

曾宣靈提醒，血管鈣化早期沒有症狀，待血管狹窄嚴重影響血流時，才會胸悶、喘不過氣甚至昏倒，往往已危及生命，平時除了透過規律作息、控制3高、戒菸、運動及維持健康體重防範，有心血管疾病或家族史、3高（高血壓、高血脂、高血糖）、吸菸、肥胖等高風險族群，應定期檢查，不要等到有症狀才處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中