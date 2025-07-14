限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軌道旋磨術打通嚴重鈣化心血管 醫成功搶救30年不見的學長
〔記者劉婉君／台南報導〕49歲呂先生反覆胸悶、喘不過氣，4月因急性心肌梗塞昏倒送醫，心導管檢查發現3條冠狀動脈中有2條完全阻塞，僅存的左前降支也有嚴重鈣化與狹窄。經緊急手術及以「軌道旋磨術」結合血管內超音波與震波碎石精準導航，成功打通血管後，目前已康復、回歸正常生活。
奇美醫院心臟血管內科主治醫師曾宣靈術後發現，躺在病床上的竟是國小時陪伴他打棒球的學長，手術不僅救回一條命，更讓30年未見的2人再度重逢。
請繼續往下閱讀...
去年國人10大死因，心臟疾病已連續17年穩居第2位，其中以冠狀動脈疾病佔多數。曾宣靈指出，血管鈣化就像「血管生鏽」，鈣質沉積在血管壁上，使血管變硬、變窄，增加心肌梗塞、心絞痛、中風的風險，還可能讓心導管手術難度升高、治療風險提高。
他表示，傳統氣球與旋轉磨鑽術對嚴重鈣化的心血管病灶效果有限，甚至可能導致血管破裂或氣球無法擴張。軌道旋磨術的設備使用更簡便、準備時間更短、操作更穩定，適合處理大血管和主幹病灶，減少心跳過慢或心律不整風險，還可結合血管內超音波檢查與震波碎石術，多層次處理嚴重鈣化區段。此次手術也邀請紐西蘭擅長複雜冠狀動脈病灶的Scott Harding教授指導，與國際心導管技術接軌。
曾宣靈提醒，血管鈣化早期沒有症狀，待血管狹窄嚴重影響血流時，才會胸悶、喘不過氣甚至昏倒，往往已危及生命，平時除了透過規律作息、控制3高、戒菸、運動及維持健康體重防範，有心血管疾病或家族史、3高（高血壓、高血脂、高血糖）、吸菸、肥胖等高風險族群，應定期檢查，不要等到有症狀才處理。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應