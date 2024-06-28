知名中醫猝逝》遊日心臟病發 衛福部教夏季護心3要1不

知名中醫師覺宗宏驚傳赴日旅遊驟逝；（圖取自覺世中醫診所粉專）。

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕覺世中醫診所於27日臉書公開證實，覺宗宏醫師21日與家人一同前往日本，在旅遊途中因突發性心臟病猝逝，消息一出中醫界震驚，好友徐國峰醫師也在臉書悼念，指覺宗宏醫師未到40歲突發猝死令人十分惋惜。衛福部指出，夏季炎熱水分蒸發快，血液變濃稠，易提高心肌梗塞的風險，提醒民眾出門旅遊，應穿著淺色、透氣衣物，並適當補水，同時也要注意室內外溫差，避免在烈日下運動。

衛福部說明，夏季天氣炎熱，氣溫升高會造成體表血管擴張，心臟就像馬達一樣，需要輸出更多血液，才能填充擴張的血管，造成心臟負荷增加，再加上夏天流汗，身體水分蒸發，血液變濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而身體脫水導致心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

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夏日護心3要1不

要適當補水：避免身體脫水，喝水掌握「少量、多次、慢飲」3原則，避免快速、大量補充水分造成心臟負擔。

穿著透氣衣物：室內保持良好通風，避免悶熱環境；外出穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣物，配戴帽子及太陽眼鏡，並隨身攜帶水，避免喝含糖手搖飲。

減少溫差：留意室內外溫差，空調建議設定26-28度，進入冷氣房先穿薄外套，減緩心臟、血管因冷熱溫差快速收縮，造成自身的危險。

不要烈日下運動：外出活動避免上午10點到下午2點，戶外工作者建議每小時到陰涼處休息10-15分鐘，時刻留意自身及身邊同伴身體情況，避免中署或熱衰竭。

國民健康署呼籲，長者、體重過重、有高血壓或心血管病史的民眾，如發生胸悶、胸痛、心跳加速、呼吸喘、身體虛弱的情形，千萬不可掉以輕心，務必盡快離開高溫環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風），適當補充電解質（如冷開水加入少許鹽或稀釋的電解質飲料），以最快速度就醫。

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