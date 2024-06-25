卵巢早期衰竭與早停經婦女 活化卵巢療法助9成婦女恢復排卵

婦產科醫師許朝欽為不孕婦女執行對卵巢給予刺激排卵藥與血小板生長因子PRP的手術。（許朝欽醫師提供）

相關新聞請見

逆轉不孕婦命運 許朝欽獨特活化卵巢助少子化一線「生」機

〔記者王俊忠／台南報導〕對卵巢機能早期衰竭甚至早期停經的婦女，婦產科醫師許朝欽研發出獨特的治療方法，他近幾年治療數千位卵巢功能極低下的不孕婦女，其中包括數百名卵巢極衰竭甚至早停經的婦女，針對早停經婦女，利用全方位卵巢皮質下表層施予刺激排卵藥合併血小板生長因子PRP，成功讓90％停經婦女恢復正常排卵功能。

請繼續往下閱讀...

其中有多位早期停經婦女，接受試管嬰兒療程的治療，都能取得成熟卵子，有機會使用自己的卵子懷孕，這項新的治療方式，提供卵巢機能極度衰竭甚至早期停經婦女有機會使用自己的卵子成功受孕。國外許多報導指此新技術可比「喚醒睡美人」（awakening the sleeping beauty）。

許朝欽說，美國報導指更年期停經意味婦人已無法受孕，有部分小於45歲的婦女會進入停經狀況，別人供應卵子是她們唯一生育的機會，以往研究包括給卵巢刺激的荷爾蒙或直接將血小板生長因子注射到卵巢，或機械性的卵巢刺激，都未得到滿意療效。他利用全方位卵巢皮質下的藥物施予，達到9成以上成功率。美方更年期醫學會主席並說，此新技術可使高齡婦女刺激使用自己卵子達到受孕；未來再研究以此延緩更年期到來，減少婦女更年期的困擾。

許朝欽認為，其研發技術優於以往治療在於「精準醫學與再生醫學」，因卵巢內尚存少數極不成熟的原始卵子位在卵巢皮質內1~2毫米極淺處，過往針劑從皮下或肌肉注射，無法讓這些原始卵子生長成熟；把血小板生長因子PRP直接打進卵巢，效果也不佳。他研究將刺激排卵藥合併PRP全方位施打於卵巢皮質內1~2毫米處，精準將藥劑打在標靶處，獲得很好結果。

這位不孕專家表示，此新技術可望提供高齡或卵巢功能低下的婦女，有可能取得較多且品質較佳的卵子，以求成功受孕。後續研究可以針對許多年輕婦女因癌症接受化學、放射治療或手術切除部分卵巢者，讓她們有機會重獲「生」機。

婦產科醫師許朝欽執行腹腔鏡手術，以極微細針將PRP和生長激素、排卵藥劑打進卵巢極表層。此處是眾多未成熟卵子的匯集地點。（許朝欽醫師提供）

對卵巢機能早期衰竭甚至早期停經的婦女，婦產科醫師許朝欽（中者）研發出獨特治療方法。（許朝欽醫師提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法