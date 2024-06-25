逆轉不孕婦命運 許朝欽獨特活化卵巢助少子化一線「生」機

台南婦產科醫師許朝欽（右二）為不孕婦女執行對卵巢給予刺激排卵藥與血小板生長因子PRP的手術。（許朝欽醫師提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣生育率逐年下降，從民國5、60年代1年出生40多萬新生兒，到去年竟不到13萬5千人。婦產科醫師許朝欽指今年龍年，卻完全感受不到以往龍年產房爆滿榮景，今年可能面臨13萬新生兒保衛戰，是幾10年來嚴重的國安危機。對卵巢機能早期衰竭與早期停經的婦女，他研發出獨特針對卵巢給予刺激排卵藥與血小板生長因子PRP，有機會讓早停經婦女受孕，這新療法也登上國際知名期刊。

在治療不孕症與試管嬰兒領域有長期專業研究的許朝欽，是英國劍橋大學博士，他說10餘年來台灣許多年輕人不婚不育，除了造成台灣生育率在全世界墊底；全台灣生殖中心治療的不孕症夫妻，年齡屢創新高。

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2023年國健署公布2021年台灣生殖中心資料顯示，76％接受試管嬰兒治療的婦女超過35歲，其中38％以上是超過40歲的超高齡婦女。眾多因高齡而卵巢退化的婦女，尋求生殖專門醫師協助，許多超高齡婦女因為卵巢極度退化、多數需要別人提供卵子才能受孕。

許朝欽表示，近年來醫學進展朝向精準醫學與再生醫學幹細胞治療方向，剛停經的婦女雖然無法排卵、沒有月經，但其卵巢內仍約有100至1000顆極不成熟的原始卵子，這些不成熟的原始卵子多隨著年齡而退化，無法成熟排卵。醫學界並沒有方法能刺激、並取得成熟卵子作為受孕所需。

許朝欽於6年前（2018年）針對早期卵巢功能衰竭、早期停經的婦女研發獨特治療方法，對卵巢施予刺激排卵藥合併血小板生長因子PRP，成功讓1名在37歲早期停經的婦女恢復排卵功能，經過試管嬰兒療程順利生下雙胞胎，這項療法獲得國際醫學界高度重視，2020年世界更年期醫學會（IMS: International Menopause Society）的年度白皮書內容，就刊登指出這項研究的重要與獨特性。是國內少數醫學研究被年度白皮書引用內容的特殊榮譽。

此後，許朝欽這項重要研究文獻持續在國際醫學期刊發表，並在國內各地醫學會做過多場專題講座，美容外科醫學會秘書長提到許多卵巢功能極低下的不孕症婦女，很多醫師採用許朝欽研發的獨特療法而順利受孕。許朝欽也說，6年來他以此療法協助卵巢功能衰竭與早期停經的不孕婦女受孕有近10名個案。

許醫師語重心長地說，台灣少子化問題蠻嚴重，政府在3年前推出試管嬰兒補助方案，成功催生至少上千名新生兒。他建議生殖法規定是否可以鬆綁，不要僅限於已婚夫妻。1989年他在英國劍橋大學試管嬰兒中心進修博士學位，當時英國施作試管嬰兒療程就未限定必須是夫妻，國外非夫妻間進行人工生殖蠻普遍的；此外，對於年輕女性如果尚未結婚或是結婚了還沒想生孩子，早些冷凍卵子應是值得鼓勵與考慮的途徑。

婦產科醫師許朝欽執行腹腔鏡手術，以極微細針將PRP和生長激素、排卵藥劑打進卵巢極表層。此處是眾多未成熟卵子的匯集地點。（許朝欽醫師提供）

婦產科醫師許朝欽受邀演講為不孕婦女執行對卵巢給予刺激排卵藥與血小板生長因子PRP手術的研發歷程。（許朝欽醫師提供）

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