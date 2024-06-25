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逆轉不孕婦命運 許朝欽獨特活化卵巢助少子化一線「生」機
〔記者王俊忠／台南報導〕台灣生育率逐年下降，從民國5、60年代1年出生40多萬新生兒，到去年竟不到13萬5千人。婦產科醫師許朝欽指今年龍年，卻完全感受不到以往龍年產房爆滿榮景，今年可能面臨13萬新生兒保衛戰，是幾10年來嚴重的國安危機。對卵巢機能早期衰竭與早期停經的婦女，他研發出獨特針對卵巢給予刺激排卵藥與血小板生長因子PRP，有機會讓早停經婦女受孕，這新療法也登上國際知名期刊。
在治療不孕症與試管嬰兒領域有長期專業研究的許朝欽，是英國劍橋大學博士，他說10餘年來台灣許多年輕人不婚不育，除了造成台灣生育率在全世界墊底；全台灣生殖中心治療的不孕症夫妻，年齡屢創新高。
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2023年國健署公布2021年台灣生殖中心資料顯示，76％接受試管嬰兒治療的婦女超過35歲，其中38％以上是超過40歲的超高齡婦女。眾多因高齡而卵巢退化的婦女，尋求生殖專門醫師協助，許多超高齡婦女因為卵巢極度退化、多數需要別人提供卵子才能受孕。
許朝欽表示，近年來醫學進展朝向精準醫學與再生醫學幹細胞治療方向，剛停經的婦女雖然無法排卵、沒有月經，但其卵巢內仍約有100至1000顆極不成熟的原始卵子，這些不成熟的原始卵子多隨著年齡而退化，無法成熟排卵。醫學界並沒有方法能刺激、並取得成熟卵子作為受孕所需。
許朝欽於6年前（2018年）針對早期卵巢功能衰竭、早期停經的婦女研發獨特治療方法，對卵巢施予刺激排卵藥合併血小板生長因子PRP，成功讓1名在37歲早期停經的婦女恢復排卵功能，經過試管嬰兒療程順利生下雙胞胎，這項療法獲得國際醫學界高度重視，2020年世界更年期醫學會（IMS: International Menopause Society）的年度白皮書內容，就刊登指出這項研究的重要與獨特性。是國內少數醫學研究被年度白皮書引用內容的特殊榮譽。
此後，許朝欽這項重要研究文獻持續在國際醫學期刊發表，並在國內各地醫學會做過多場專題講座，美容外科醫學會秘書長提到許多卵巢功能極低下的不孕症婦女，很多醫師採用許朝欽研發的獨特療法而順利受孕。許朝欽也說，6年來他以此療法協助卵巢功能衰竭與早期停經的不孕婦女受孕有近10名個案。
許醫師語重心長地說，台灣少子化問題蠻嚴重，政府在3年前推出試管嬰兒補助方案，成功催生至少上千名新生兒。他建議生殖法規定是否可以鬆綁，不要僅限於已婚夫妻。1989年他在英國劍橋大學試管嬰兒中心進修博士學位，當時英國施作試管嬰兒療程就未限定必須是夫妻，國外非夫妻間進行人工生殖蠻普遍的；此外，對於年輕女性如果尚未結婚或是結婚了還沒想生孩子，早些冷凍卵子應是值得鼓勵與考慮的途徑。
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