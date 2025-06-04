健康網》梅雨季關節更痠痛？ 醫教4手指運動緩解不適

醫師教授，透過4招手指運動，活動活動手指關節；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著梅雨季來臨，天氣潮濕悶熱，讓許多人出現身體不適的狀況，特別是有關節炎的族群。林口長庚醫院風濕過敏免疫科在臉書專頁發文指出，潮濕氣候雖不會破壞關節本身，卻可能加深疼痛感，影響生活品質，不妨透過4招手指運動，活動活動手指關節。

醫師曾補充，氣候濕悶除了影響情緒，也會加重關節不適的感受。特別是關節炎、扭傷、舊骨折處與肌肉勞損者，常在天氣變化時感覺關節疼痛加劇。不過，醫師強調，天氣的變化並不會直接影響關節疾病的活動度或造成關節損傷。為了減少濕度對身體的不良影響，建議民眾可使用除濕機，將室內濕度維持在55%至60%之間，是對人體較為舒適且健康的環境。

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「手指開合併攏」、「手指數數」、「手指依序碰拇指」與「分段式握拳」等4步驟動作，皆適合在家中，或是辦公環境、通勤途中輕鬆進行；圖為情境照。（圖取自freepik）

因此，醫師鼓勵民眾日常可以透過簡單的手指關節運動，促進血液循環與關節靈活度，避免「關節卡卡」。例如「手指開合併攏」、「手指數數」、「手指依序碰拇指」與「分段式握拳」等4步驟動作，隨時都能輕鬆進行。不過，如果正處於關節發炎或明顯疼痛期，則應避免過度運動，適度休息也是保護關節的重要關鍵。

醫師提醒，面對氣候變化與季節轉換，養成良好的生活習慣、注意環境濕度與適量運動，才能讓關節健康不受氣候牽動。

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