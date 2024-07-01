藍委爆大量輸液手術遭暫停 衛福部長承諾7月底供應大包裝

衛福部長邱泰源表示，預計7月底可供應1000c.c.大包裝輸液。（記者朱沛雄攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕永豐化學新莊工廠未符合PIC／S GMP規範等因素而遭停產，導致全台輸液出現缺口，儘管已啟動專案輸入、專案製造因應，但以提供500cc小包裝為主，立法院社福及衛環委員會今（1日）有立委爆有醫院因此暫停需大量輸液手術，衛福部長邱泰源表示，預計7月底可供應1000c.c.，今年底可提供2000c.c.大包裝輸液。

國民黨立委陳菁徽質詢時表示，輸液大缺是國安危機，且短期內無法結束，至少持續4個月，10月也無法確認違規多達63項的永豐是否可改善製程復工，目前只能以高出平常2至3倍的價格從國外專案進口，且以小包裝500c.c.為主。

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陳菁徽指出，目前大包裝輸液短缺，造成有些醫院像是子宮鏡手術無法執行，直言一個複雜的外科手術，就可能要用掉30幾包500c.c.的輸液，護理人員光是更換輸液，其他聯絡、紀錄等事項都不用做了，麻醉醫師的時間也因此浪費，期盼衛福部盡快改善。

國民黨立委王育敏也直指，截至目前為止，輸液問題還沒完全解決，永豐產能非常大，以前每月可生產196萬袋，現在食藥署請國內廠商增產，也僅能達到每月46萬袋，到8月預估50萬袋，等於多數都仰賴進口，國產有跟上需求生產的1天嗎？還是永豐未恢復產能就無法解決？她並提到，希望不要再有下一個輸液問題出現，雞蛋不宜放在同一個藍子內。

對此，邱泰源說明，目前預計以專案進口方式，7月底可供應1000cc大包裝輸液，同時持續對於永豐進行輔導，年底可望恢復生產，屆時就可供應2000cc大包裝輸液，感謝醫療院所在這段期間的體諒。

食藥署副署長王德原補充，目前國內共有6家廠商投入輸液增產行列，但因為同時要生產其他藥品，1個月產能在45萬袋左右，已溝通是否可再增加產能，有幾家正在評估透過增加人力輪班方式擴充，每月可望提高至50萬袋。

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