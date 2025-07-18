健康網》川普「慢性靜脈功能不全」分兩類 醫談預防法

美國總統川普近日傳出健康亮紅燈；在健檢後確定無大礙。（美聯社資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普近日觀賞球賽時，被拍到腿部明顯腫脹；在接受健康檢查後，診斷結果為慢性靜脈功能不全。外媒報導，現年79歲的川普，接受健康檢查後，發現雙側下肢慢性靜脈功能不全。

白宮說明，川普小腿輕微腫脹，在醫療部門進行全面檢查，發現為慢性靜脈功能不全，這是良性的疾病，常見於70歲以上族群。診斷紀錄提到，「沒有深部靜脈血栓，以及動脈疾病。」

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川普13日參加FIFA世界盃足球決賽期間，被發現疑似腿部腫脹。（路透）

宇平診所心臟內科醫師劉中平說明，「慢性靜脈功能不全」依照深度，分為表淺靜脈功能不良，以及深部靜脈血栓。靜脈功能不良為俗稱的「靜脈曲張」，特徵是靜脈突出，呈現網狀或圓形，通常是坐著太久造成；然嚴重可能引發局部靜脈發炎與發燒等症狀，需就醫服藥控制。建議可服藥，或是做點簡單運動與穿彈性襪緩解。

另一種則是深部靜脈血栓，俗稱「經濟艙症候群」，最明顯的症狀是單側水腫，「一般心臟疾病帶來的水腫，兩側雙腳都會水腫；但深部靜脈血栓只會有一側。」示警，若是血栓經靜脈回流到右心肺，恐引發肺動脈栓塞。治療方式則依照嚴重程度，較嚴重恐需進行手術，較輕者則需服用藥物。

劉中平建議，除了減少久坐與久站外，還要多做與腿部有關的運動。另外若免不了需要坐著或站著很久，建議穿上彈性襪或是較緊的運動襪，且長度需盡可能到靠近膝蓋，包裹小腿肚。

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