公車上突冒冷汗昏厥！婦疑遭蟲咬休克 命懸一線幸及時搶救

新店分隊高級救護技術員曾子驊與隊員陳勇安定。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／新北報導〕今（18）日上午，一名57歲林姓婦人在新北市新店區新烏路三段公車站等車時，疑似遭不明蚊蟲叮咬，短時間內竟出現過敏性休克症狀，導致她在公車上昏厥倒地。所幸有友人在場即時求救，經救護人員到場施打腎上腺素後，成功將她從鬼門關前搶回。

林婦表示，當時等車時突感衣物內有異物蠕動，小腹隨即刺痛並出現紅疹，背部也開始發癢。她原以為只是普通叮咬，未料數分鐘內症狀急轉直下，不僅全身紅腫發熱，還冒冷汗、頭暈，接著就失去意識。

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「我只記得頭好暈、眼前東西在飄，接下來就什麼都不知道了。」林婦說，後來才從友人口中得知，當時她在翡翠水庫附近的公車上突然昏倒，整個人癱坐在地，所幸朋友發現異狀立刻請司機停車報案，才爭取到黃金搶救時間。

新店消防分隊接獲通報後，派出救護員陳勇安與高級救護技術員曾子驊前往處理，發現林婦全身紅腫且呼吸困難，立即研判為嚴重過敏性休克，迅速施打Bosmin（腎上腺素）0.5mg，並給予靜脈輸液與氧氣治療，症狀迅速獲得緩解，隨後送往新店耕莘醫院急救。

林婦到院時仍處於過敏性休克狀態，醫師表示，所幸現場救護處置得當，才避免惡化成呼吸或心跳停止，目前已住院觀察中，生命徵象穩定。

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