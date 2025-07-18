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登革熱風險升！ 疾管署：雨後一週是防疫關鍵期

2025/07/18 18:17

疾管署署長莊人祥南下視察台南登革熱防治工作。（疾管署提供）

疾管署署長莊人祥南下視察台南登革熱防治工作。（疾管署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕登革熱風險升溫，衛福部疾病管制署署長莊人祥今（18日）南下台南佳里區，與市府團隊一同視察災後防治工作，並提醒民眾，現在正是雨後一週的黃金防治期，「巡、倒、清、刷」不能停！

受到丹娜絲颱風影響，台南多處地區受創，災後又有間歇降雨，積水容器增加，加上炎熱天氣助長病媒蚊孳生，登革熱傳播風險升高。莊人祥實地走訪屋損社區，了解環境清理狀況，並宣導防蚊重點，同時請地方政府協助清理無人管理的空屋空地，儘速通知土地所有人負起整理責任。

莊人祥強調，登革熱防治不能只靠政府，更需要全民動起來清除積水容器。為支援災後防疫，疾管署已提供台南14區衛生所大批物資，包括手套、口罩、消毒水、防蚊液等，未來也會依需求繼續支援。

疾管署統計，截至7月17日，國內已累計105例登革熱確診，全部為境外移入，主要來自印尼、越南、菲律賓等東南亞國家。一旦病媒蚊叮咬感染者，病毒會在蚊體內增殖，幾天後再叮人，就可能爆發本土疫情。目前全球登革熱疫情嚴峻，美洲已超過330萬例、1700多例死亡，亞洲如越南、泰國、馬來西亞、印尼疫情也在升高。

疾管署提醒，雨後務必全面巡檢住家內外環境，清除積水容器。外出時建議穿著淺色長袖衣褲，使用含DEET、派卡瑞丁或IR3535的防蚊液；若出現發燒、肌肉痛、出疹等症狀，請儘速就醫並告知旅遊史。醫師也要提高警覺，善用NS1快篩，及早通報，共同守住防線。

疾管署副署長羅一鈞補充，颱風過後除了注意屋瓦損毀，更要防範「帆布積水」等隱藏孳生源。許多民眾會用帆布、塑膠布遮風擋雨，一旦積水，就成為病媒蚊的溫床。他呼籲，帆布、塑膠桶、廢棄空屋都應定期清理；對於難以排除的積水，如倒塌竹節、堵塞水溝、樹洞等，也可投藥防蚊。

羅一鈞指出，颱風期間不少成蚊已被風雨打散，但災後一週是重新產卵、孵化的高峰，需持續觀察兩週是否出現蚊密上升。雖然上週指數下降，但這週是關鍵，尤其新颱風可能再帶來降雨，觀察期恐延長至8月上旬。

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