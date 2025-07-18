健康網》7大荷爾蒙抗老不可少！ 護腦、增免疫是「它」

學者指出，除生長激素等與抗老密切相關外，褪黑激素具護腦等功能尤其重要，想增加分泌應規律作息，減少晚餐油膩與甜食攝取；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人體運作是極為精密的分工，不論是維持健康，或是想要青春常駐、延緩老化，都需要許多內分泌合作促成。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，人體諸多荷爾蒙之中，除生長激素、雌激素、睪固酮、甲狀腺素、DHEA、胰島素等與抗老密切相關外，褪黑激素的存在尤其重要，有助抗氧化、修復大腦、延緩退化，以及增強免疫力。

飲食與生活調整有助延緩流失

洪泰雄表示，所謂抗老化7種荷爾蒙，是指人體中一些與維持青春活力、促進新陳代謝、修復細胞與延緩老化過程密切相關的荷爾蒙。這些荷爾蒙隨著年齡增長而逐漸下降，若能透過飲食與生活方式調整，延緩它們的流失或促進分泌，對於健康與延緩老化具有非常重要的意義，並說明這7種抗老化荷爾蒙的功能與促進方式：

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●生長激素（HGH）：功能有促進細胞再生與修復、刺激肌肉蛋白合成、幫助脂肪燃燒與體脂肪降低、維持皮膚彈性與厚度。想要增加分泌，可採行間歇性斷食如16/8；充足且深層的睡眠，尤其晚間10點至凌晨2點為分泌高峰；重量訓練與高強度間歇運動（HIIT）；控制糖份攝取，因高血糖會抑制分泌。

●褪黑激素（Melatonin）：功能包含調節睡眠與生理節律；抗氧化、清除自由基； 幫助大腦修復、延緩退化；強化免疫系統。增加分泌的方法，包括：規律作息，晚上10點前睡覺；睡前避免使用3C產品，因藍光會抑制分泌；營造暗室睡眠環境；減少晚餐油膩與甜食攝取。

●雌激素（Estrogen）：功能有維持女性皮膚彈性與水潤；保護骨質、心血管系統；調節情緒、提升記憶與專注；支持生殖健康與荷爾蒙平衡。增加分泌的方法：食用富含大豆異黃酮食物，如豆漿、豆腐；維持適度體脂，因過瘦會抑制分泌；培養適當運動習慣；減少壓力、避免過度節食。

學者說，雌激素可維持女性皮膚彈性與水潤、保護骨質，食用富含大豆異黃酮食物，如豆漿、豆腐等，有助增加分泌；示意圖。（圖取自freepik）

●睪固酮（Testosterone）：功能包含維持男性肌力、性慾、活力；幫助脂肪代謝與體能提升；促進紅血球生成與骨質強度；對女性也有維持動能與肌肉的作用。增加分泌的方法，包括：重量訓練，特別是大肌群訓練；攝取富含鋅與蛋白質的食物，如南瓜子、瘦肉；減少糖份與加工食品攝取；良好睡眠與降低生活壓力。

●甲狀腺素（Thyroid Hormones）：功能有調節身體代謝速率與體溫；促進脂肪與碳水代謝；幫助情緒與專注力維持；影響心臟功能與消化速度。增加分泌的方法：攝取含碘食物，如紫菜、昆布；補充硒與鋅，如巴西堅果、牡蠣；攝取優質蛋白質；減少壓力與毒素接觸，如塑化劑、重金屬。

●DHEA（去氫表雄酮）：又稱「抗老母激素」，功能包含可轉化為睪固酮或雌激素；幫助維持活力與免疫功能；抗憂鬱、對抗慢性疲勞與老化。增加分泌的方法，包括：控糖與穩定血糖；補充Omega-3脂肪酸，如魚油、亞麻仁籽；減少過度勞累與情緒壓力；適當日曬促進維生素D生成。

●胰島素（Insulin）：功能有負責將血糖運送進入細胞；穩定血糖，避免血糖震盪引發慢性發炎；幫助脂肪與蛋白質代謝；過度分泌會導致脂肪囤積與加速老化。穩定與提升敏感度的方法：控制精緻糖與加工澱粉攝取；培養低GI飲食習慣，如糙米、燕麥、地瓜；飯後散步或規律運動；執行間歇性斷食改善胰島素敏感性。

洪泰雄補充提醒，抗老化的關鍵不是某種荷爾蒙越多越好，而是整體的平衡與自然分泌能力。如果壓力荷爾蒙「皮質醇」過高，會打亂以上7種荷爾蒙的平衡，也是加速老化的隱形殺手。最好的抗老方法是飲食得當、運動規律、作息穩定、壓力管理與愉快心情。好好照顧它們，就能活得更年輕、更有能量。

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