全國流感升溫 雲林3歲女童A流併腦炎不治

因流感疫情升溫，雲林縣衛生局呼籲民眾應勤洗手、做好呼吸道保護等工作。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕全國流感疫情升溫，雲林縣一名3歲女童6月17日出現感冒症況，26日併發腦炎不治。衛生局表示，縣內今年至上月23日已有5人因流感重症死亡，呼籲民眾落實洗手、戴口罩及勤消毒。

疾管署統計，112-113年流感季到6月24日累計1144例重症病例，其中有214例死亡，而雲林縣從今年至6月23日已有5人死亡，年紀從43歲至82歲。

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雲林縣衛生局長曾春美表示，縣內有名3歲女童上月17日出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀到診所就醫，23日發高燒，服3次退燒藥無效，隔天凌晨在到台大醫院雲林分院急診就診，體溫下降後家長便帶女童回家。

曾春美指出，女童返家不久又發燒至41度，更出現嗜睡、抽蓄、畏寒等症狀，送醫急救後接受快篩確診A型流感，入住加護病房但病況未見好轉，併發腦炎，26日不治，尚待疾管署判定是否為流感併發重症死亡。

衛生局表示，事後疫調女童與父母同住，另有一對雙胞胎弟弟皆有注射流感疫苗，不過其中1人25日快篩A型流感，正接受治療中，目前病況良好；另其就讀幼兒園因有2名學生快篩流感確診，26至30日停課，今天復課。

曾春美呼籲，因全國流感、新冠疫情升溫，呼籲民眾應勤洗手、出入公眾場合應戴口罩，做好呼吸道保護工作。

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