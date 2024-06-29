急診壅塞 台大院長吳明賢：分級難落實 犧牲永遠是醫療

吳明賢指出，台大處理的主要是急重症、罕病和高齡化社會中增多的癌症病人等複雜病例，此外，許多病人不願意轉院，寧可等待，也加劇急診擁擠；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕近日台大醫院急診壅塞景象再度躍上媒體，外界認為與新冠疫情再起有關，有立委更直指是分級醫療大崩壞，對此台大醫院院長吳明賢今（29日）表示，急診壅塞並非單一原因造成，由於就醫沒有限制，因此難以落實分級醫療，不敢得罪民眾之下，台灣犧牲的永遠是醫療。

吳明賢今天出席「兒童健康的挑戰與創新」研討會，會前媒體詢問急診壅塞問題，吳明賢表示，住院不僅限於急診，還包括門診，門診的住院高峰通常出現在週一，而急診則從週末開始暫留增加，因此每週一、二都是最擁擠的時段，這時候到台大，常可以看到大廳塞滿病床的景象。

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吳明賢指出，台大處理的主要是急重症、罕病和高齡化社會中增多的癌症病人等複雜病例，此外許多病人不願意轉院，寧可等待，也加劇了急診的擁擠，他直言，急診壅塞不是由單一因素造成，也與第六波疫情無關。

長吳明賢指出，民眾看病自由、沒有任何限制，由於滿意度高，政治人物也不敢得罪民眾，最終犧牲的總是醫療端。。（資料照）

對於「分級醫療」難落實，吳明賢說，國外的分級醫療是強制性的，無論什麼病都必須先看家庭醫師，然而這樣的做法滿意度並不高，因為很多重病會的是從輕症開始，能否在第一時間攔截是避免病情惡化的關鍵。台灣基層醫療水準高，但問題在於一開始就沒有分級的限制，民眾看病自由、沒有任何限制，由於滿意度高，政治人物也不敢得罪民眾，最終犧牲的總是醫療端。

吳明賢提到，高齡化社會會讓醫療系統更加擁擠，因此政府需要整體考量醫療資源的分配。他指出，政府只管得到公立醫院，私人醫院如果覺得「不划算」，就會關閉部分病床，因此應全面考量醫療人員的培養和待遇提升，而不是缺什麼就補什麼。

吳明賢舉例，像是兒童醫療資源不足，並不是一直補充人力就能解決問題，畢竟少子化趨勢下，不能再用過去的思維來解決，他強調，不能只是今天覺得護理人員辛苦就給護理師加薪，明天覺得藥師不足就補助藥師，短期的救急措施無法真正解決問題，政府應通盤檢討制定中長期的規劃。

台大醫院院長吳明賢今天出席「兒童健康的挑戰與創新」研討會時表示，急診壅塞並非單一原因造成。 （記者邱芷柔攝）

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