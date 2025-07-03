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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病恐引發憂鬱症 情緒低落也可能害血糖失控

2025/07/03 20:20

總覺得疲累、提不起勁，且血糖值和糖化血色素過高，要小心罹患糖尿病，而壓力也會影響血糖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

總覺得疲累、提不起勁，且血糖值和糖化血色素過高，要小心罹患糖尿病，而壓力也會影響血糖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／鄭佳益

「最近總覺得提不起勁，工作壓力大到連喝咖啡都無法提神……」科技業主管小敏（化名）原以為只是職場壓力導致心情低落，沒想到健康檢查發現，血糖過高、糖化血色素（HbA1c）已進入糖尿病前期，心理評估也顯示出憂鬱傾向。健檢醫師建議她來身心科進一步評估治療。

研究發現，糖尿病患者罹患憂鬱症的風險是一般人的2倍以上；而長期處於憂鬱狀態者，罹患糖尿病的風險可能會增加60%。

全身性低度慢性發炎 恐致憂鬱症和糖尿病

●壓力荷爾蒙影響血糖：長期壓力會刺激皮質醇（Cortisol）分泌，使身體對胰島素產生抗性。

●慢性發炎狀態：憂鬱與糖尿病皆與全身性低度慢性發炎有關，影響大腦與代謝功能。

●生活習慣改變：憂鬱症會造成失眠而使身體對胰島素產生抗性，或是因為喪失動力進而忽略飲食控制、運動與用藥，惡化糖尿病。

●併發症加重情緒壓力：糖尿病管理的負擔（血糖監測、飲食控制、藥物）、對糖尿病引發的神經病變、視力模糊併發症的恐懼、以及糖尿病相關的慢性發炎反應，都可能加重情緒負擔。

4徵兆別輕忽 恐是血糖、心情在求救

如果你或家人出現以下情況，可能是憂鬱症的警訊，需要和醫師討論評估：

●覺得每天都很累，連喜歡的事情都無感。

●睡不好、吃不下或暴飲暴食。

●覺得人生沒希望、常常責怪自己。

●開始逃避回診、不想量血糖。

醫師提醒，糖友開始逃避回診、不想量血糖，要小心憂鬱症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，糖友開始逃避回診、不想量血糖，要小心憂鬱症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

藥物治療外 4面向穩血糖、顧心情

◎飲食：研究發現，以蔬菜、水果、豆類、全穀、堅果為主的健康植物性飲食，不但能改善糖尿病控制，也有助降低憂鬱症風險：

●穩定血糖：植物性飲食富含膳食纖維，有助延緩血糖上升，改善胰島素敏感性。

●降低體內發炎：植物性飲食富含抗氧化物可減少慢性發炎反應，也對情緒調節有益。

●腸道好、心情好：高纖食物能促進腸道益菌生長，對情緒調節有正面影響。

●減重與改善自我感受：植物性飲食通常熱量密度較低、纖維含量高，有助於體重減輕或維持健康體重，也有助提升自我效能與信心，進一步改善心情。

●改善心血管風險：糖尿病也會增加心血管疾病的風險，植物性飲食能改善血脂和血壓，降低風險。

植物性飲食富含膳食纖維，有助延緩血糖上升，改善胰島素敏感性，也能降低心血管風險。（圖擷取自shutterstock）

植物性飲食富含膳食纖維，有助延緩血糖上升，改善胰島素敏感性，也能降低心血管風險。（圖擷取自shutterstock）

◎運動：可以提升胰島素敏感性和減少發炎因子，有助於血糖和情緒的改善，建議每週至少運動3次，150分鐘以上，但即使再忙，只有週末運動也都比完全沒有運動好唷。

◎建立規律的作息，創造良好的睡眠環境

◎定期檢查：持續和內科醫師合作，追蹤身體健康

如果你是糖尿病患者，也常感到心情低落，可以由改善飲食和運動開始，不只幫助血糖控制，也照顧心理健康。如果有明顯憂鬱症狀，請勇敢尋求身心科醫師協助。（作者為精神科醫師）

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