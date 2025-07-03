南市登革熱防疫警戒升高 環保局已開罰近千件

南市環保局加強環境巡查及陽性容器採樣。（南市環保局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南近來偶有午後陣雨，濕熱環境有利於登革熱病媒蚊生長，誘卵桶監測指數有上升趨勢，南市平均陽性率達19.86％。南市環保局加強環境巡查，統計今年至6月30日，已查獲315件陽性容器及環境髒亂等案件632件，全部依法舉發裁處，呼籲市民務必留意自家環境清潔、私有空地整頓，避免衍生登革熱疫情及受罰。

南市環保局長許仁澤表示，南部已進入登革熱病媒蚊好發季節，各行政區入夏後誘卵桶監測指數上升，6月第2週仁德、安南平均陽性率更達40％以上，並有連續2週達到噴藥標準，已安排清潔隊完成全面預防性噴藥。環保局同時也加強環境巡查，6月社區環境巡查38里次，查獲孑孓陽性率達70％，工地查獲孑孓陽性率更高達90％。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，今年統計至6月30日止，已查獲315件陽性孳生源孑孓，均無改善期，罰鍰一律3000千元起跳；另外，空地空屋雜草、環境髒亂、資源回收物違規堆置則有632件，全部依法舉發裁處1200元至3600元。

環保局強調，登革熱是社區環境病，需要民眾一起清除孳生源，請民眾雨後清除居家盆栽、雜物、水桶積水，空地菜園留意儲水桶加蓋及帆布積水，不用的水桶刷洗倒置，雨後一週內務必落實「巡、倒、清、刷」好習慣，別讓疫情復燃。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法