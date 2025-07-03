蝙蝠也有狂犬病？澳洲1男子死於蝙蝠狂犬病毒

1名澳洲男子死於一種「極其罕見」的類似狂犬病的感染，這類感染由蝙蝠咬傷傳播。（法新社）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲衛生官員今（3）日表示，1名澳洲男子死於一種「極其罕見」的類似狂犬病的感染，這類感染由蝙蝠咬傷傳播。新南威爾斯州衛生部門稱，該男子幾個月前被1隻攜帶澳洲蝙蝠狂犬病毒（Australian bat lyssavirus）的蝙蝠咬傷。

根據《法新社》報導，新南威爾斯州衛生部門稱，澳洲蝙蝠狂犬病毒病例極為罕見，目前尚無有效治療方法。該部門指出，對該男子家人和朋友的不幸遭遇表達誠摯哀悼。

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澳洲蝙蝠狂犬病毒與狂犬病是近親，它透過蝙蝠唾液以咬傷或抓傷進入人體傳播，初期症狀可能需要數天或數年才會出現。該疾病早期症狀類似有頭痛、發燒和疲勞。受害者病情會迅速惡化，導致癱瘓、抽搐和死亡。

自1996年首次發現澳洲蝙蝠狂犬病毒後，人類感染該病毒病例僅有3例，且均已死亡。

新南威爾斯州衛生部門表示，人們應避免接觸或處理蝙蝠，因為澳洲任何蝙蝠都可能攜帶蝙蝠狂犬病毒。部門警告，只有經過培訓、受到保護並接種疫苗的野生動物管理員，才能與蝙蝠互動。

新南威爾斯州衛生部門強調，如果被蝙蝠咬傷或抓傷，要立即用肥皂和水徹底清洗傷口15分鐘，塗抹具有抗病毒作用的消毒劑，之後還需接受狂犬病免疫球蛋白和狂犬病疫苗治療。

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