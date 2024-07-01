女大生罹惡性甲狀腺癌 「自然孔洞達文西手術」精準切除

巫奕儒主任表示，甲狀腺分泌的荷爾蒙可維持人體新陳代謝和生殖器官重要功能，建議多吃新鮮蔬果、避免加工魚製品與加工肉製品是維持甲狀腺健康的三大要素。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕一名胡姓女大生日前體檢發現有甲狀腺結節，不過經甲狀腺結節的細針抽吸檢查都無法確認是良性或惡性，讓她忐忑不安，所幸經醫師安排「自然孔洞達文西甲狀腺手術」進行半側甲狀腺切除及淋巴清除方式處理，檢驗後確認是惡性乳突狀甲狀腺癌，因患者年輕且沒有淋巴轉移，腫瘤也小於1公分，術後不需服用任何藥物，也不用接受電化療，讓她鬆了一口氣。

仁愛長庚合作聯盟醫院一般外科主任巫奕儒表示，甲狀腺結節好發於女性，常見年齡層為20至45歲，其中國人無症狀甲狀腺結節盛行率約45％，約有5％會轉為惡性腫瘤。衛福部國健署2017年5月公布十大癌症排名，甲狀腺癌高居女性癌症第5位，不可輕忽。

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巫奕儒指出，甲狀腺結節患者通常會出現頸部有壓迫感及吞嚥困難等症狀，就醫後最擔心手術切除後的疼痛和頸部留下明顯疤痕問題，讓部分患者儘管腫瘤壓迫不舒服，還是遲遲不願接受手術治療。強調若結合第四代達文西機械手臂執行手術，除改善傳統2D內視鏡手術欠缺距離感的缺點，因機器手臂可360度旋轉、3D高畫質訊號影像和手術視野放大10倍，可更清晰辨別副甲狀腺、喉返神經及重要血管結構，相較於內視鏡能進行更精準的甲狀腺切除手術，但費用較高。

巫奕儒指出，甲狀腺結節分為良性和惡性，且無痕微創手術也不同。良性結節可用第4代達文西機械手臂進行「自然孔洞達文西甲狀腺手術」，結合ICG螢光即時定位副甲狀腺，幫助保留副甲狀腺及返喉神經，將甲狀腺結節病灶半側切除。惡性結節則須另外考慮腫瘤大小、侵犯程度與淋巴轉移範圍。

巫奕儒表示，國際普遍認為若腫瘤小於2公分，無甲狀腺外侵犯且有局部中央淋巴結轉移，可採用「自然孔洞達文西甲狀腺手術」；若大於2公分或有外側淋巴結轉移，採用「雙側經乳暈和腋下達文西甲狀腺手術」，避免頸部傷口疤痕，可由腳位至頭位的外側淋巴結清除，配合神經導引與ICG螢光保留副甲狀腺。若已侵犯鄰近器官，就不要勉強用無痕手術，應以根除性切除為主要考量。

巫奕儒表示，甲狀腺分泌的荷爾蒙可維持人體新陳代謝和生殖器官重要功能，可說是人體新陳代謝的發電廠。多吃新鮮蔬果、避免加工魚製品與加工肉製品是維持甲狀腺健康的三大要素，呼籲民眾平時應該定期接受健康檢查，好好愛護甲狀腺，維持健康生活。

台中一名女大生罹患甲狀腺結節，醫師進行「自然孔洞達文西甲狀腺手術」，僅在口腔前庭處和臉頰內側有3個約1~2公分傷口（圓圈處）。（記者陳建志翻攝）

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