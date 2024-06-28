西藏旅遊繳了訂金才知要健康證明 長輩急求助 醫師難為

西藏的雪域高原吸引很多台灣民眾前往朝聖，但也因為一直被我國視為艱困旅遊區，部分旅遊業者會要求年長者的入藏申請要一併提交健康證明。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣開業醫傳出近來有多名年約7旬的長輩，繳了報名費要去西藏旅遊卻被要求提交健康證明，所以轉登門求醫出具「健康無虞」的證明，否則無法入藏又「了」錢，這讓醫師進退不得、好為難。新竹縣消保官陳雅芳獲悉後，把上述狀況通報行政院交通部等相關部會進行了解，同時向轄內的旅遊業者查證以釐清。

消保官：業者招攬前應主動告知

陳雅芳建議業者招攬旅遊前應主動揭露並告知消費者到西藏旅遊須有健康證明，始能完成入藏申請手續這件事；民眾則應先確認自己的身體狀況、取得健康證明再報名，以免雙方產生退費爭議。

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新竹縣開業醫曾文智直言，要在對患者健康狀態陌生、甚至一無所知下寫下「健康無虞」4字很是為難，（記者黃美珠攝）

醫：陌生患者要開健康無虞「亞力山大」

開業醫曾文智說，光6月份，其診所已收到約10名前述狀況的長輩，他們來診所求開健康證明，據說這樣才能申辦入藏證。可是這些人並非都在診所看慢性病，有的是在醫院，因要回診醫院開這個證明很麻煩，所以就跑來診所處理。

曾文智直言，面對這些患者，他只能透過雲端查詢其最近半年的病歷資料掌握其健康狀況，但往往一查其用藥情形就發現患者的慢性病控制得並不是很好。

但在病患聲稱已付出團訂金，如果拿不到醫生的健康證明也無法獲得退費，於是就在診間一直拜託他幫忙，這讓開業醫「亞力山大」。

曾文智直言，他們最困擾的就是，前述病患的身體並非真的很健康，為了去旅遊卻一定要醫師開出「健康無虞」的證明，造成醫療上的困擾和爭執。

雖說他們去西藏也並不是說真的就會非常危險，但要醫師寫出「健康無虞」這幾個字真的很困難，若是自己長期門診的病患，醫師對患者的健康有一定程度的了解或許還可以。

旅遊同業說，入藏證要求65歲以上檢具健康證明是近年才上路的政策，但應在報名前就先說清楚，確認無虞再受理報名和收訂金。（記者黃美珠攝）

旅遊同業：報名前應說清楚才收錢

長年帶西藏團的領隊蔡榮富說，入藏證要求65歲以上檢具健康證明是近年才上路的政策，但他在報名前就一定會先說清楚，確認無虞才會受理報名和收訂金。

本月初剛從西藏旅遊返台的65歲張先生說，他這次跟的是1個專辦西藏旅遊的旅行社，業者因為經驗豐富，所以並沒有要求團員必須出具前述健康證明。

旅遊業者何義偉說，他們同業之間沒有聽過有前述先收訂、再通知團員繳交健康證明的爭議事件。

出國旅遊的年齡限制是他們旅遊業者行之有年的避險措施之一，一般只是要求70歲以上的團員必須要有親友同行照顧。西藏因屬高地才可能有65歲要健康證明的要求，但他們業界都是事先講清楚，確認團員有健康證明才會收訂金的。

消保官陳雅芳說，有關國外旅遊契約解約與退費相關規定，依交通部訂定的「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」中第12、13、14及15點相關規定辦理，若仍有爭執，消費者可循行政院消費者保護會線上申訴系統申訴個案協商處理。

而針對參加旅行社的國外旅遊契約若有相關問題，也可洽主管的交通部觀光署諮詢。

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