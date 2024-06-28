健康網》孩子有自閉症嗎？ 醫：注意「這」６情況

醫師說明，自閉症的有6大症狀，包括自我中心、固執己見、無法理解社交暗示、情緒起伏大、行為重複、興趣狹隘等，但不是有以上症狀就是自閉症，須經由專業診斷才能確定；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自閉症是近年來越來越常被討論到的認知發展障礙，臨床心理師黃閎新台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在粉專「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文說明自閉症的有6大症狀，包括自我中心、固執己見、無法理解社交暗示、情緒起伏大、行為重複、興趣狹隘等，但不是有以上症狀就是自閉症，須經由專業診斷才能確定。

●自我中心：黃閎新強調，這不一定是貶抑，說孩子很自私之類的。自我中心的特質是指孩子在互動中更偏向於自己的感受和需求，看事情會從自己的角度出發，比較不容易理解他人的情感和想法。這也代表他們可能無法適應社交場合或團體活動，因為他們無法像其他人那樣輕鬆地與他人互動和溝通。

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●固執己見：黃閎新提到，這不一定是壞事。只是這種傾向會使他們對自己的看法和信念十分堅定，不容易被說服或改變，比如他們可能會認定一件事情的善惡標準，然後就永遠依照這個標準行事。這可能會導致與他人的衝突和矛盾，因為他們難以在意見不合時，做出妥協或進行有效的溝通。

●無法理解社交暗示：黃閎新解釋，自閉症的孩子可能無法理解社會情境中的暗示和隱喻，這會使得他們在日常交流中容易產生誤解或冒犯他人，他們可能不明白他人的非言語溝通方式，像是身體語言和臉上的表情，進而難以掌握社交互動的規則和技巧。

●情緒起伏大：黃閎新說明，自閉症的孩子通常情緒起伏較大，容易陷入過度興奮或暴怒的情緒狀態，這通常來自面對社交情境的壓力，或是堅持的想法不被理解與接納。這種情況可能會讓別人覺得難以相處而影響他們的人際互動，這需要周圍人的理解和支持來協助他們情緒管理。

●行為重複：黃閎新補充像是反覆講同一件事、堅持走同一條路回家或者吃同一道菜。這可能是因為，自閉症的孩子對於熟悉和習慣性的事物有著特別的喜好，或者是因為他們需要穩定和可預測的環境，來感到安全和舒適。

●興趣狹隘：黃閎新表示，自閉症孩子的興趣通常較狹隘，對於特定的事物或主題有著非常高的興趣。他們可能會對某個特定領域投入大量時間和精力，而忽略了其他的事物或主題，當它們投入心力在有興趣的事物就很難轉移注意力，沒興趣的事物可能會直接無視或看起來很分心。

黃閎新提醒，不是孩子有以上的特徵，就代表他有自閉症，還是要經過專業的診斷才能確認。

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