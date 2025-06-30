約5成癌友怕癌症復發 台南市醫發想2關懷工具溫暖上網

台南市立醫院血液腫瘤醫師與護理、個管團隊發想溫馨電子書與正念呼吸法影片，幫癌友降低對癌症復發的恐懼。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕根據臨床統計，約有5成癌後病人出現「害怕癌症復發」焦慮等相關症狀，為協助癌友走出治療後的焦慮陰霾，台南市立醫院整合血液腫瘤科團隊資源，發想推出兩項癌後心理支持衛教工具，包括免費電子書《與生命共舞》及YouTube影片《S-T-A-R正念呼吸法》，盼以溫暖內容與自我調節技巧，幫助病人減少對癌症復發的恐懼。

台南市立醫院副院長、血液腫瘤科主治醫師李楊成指出，癌後照護不僅是身體的修復，更需關注心理層面的支持。市醫團隊不只治病，更要照顧癌友的情緒與生活，團隊發想推出這套衛教資源的目的，是要讓癌友知道並不孤單，焦慮可以被理解、也可以被安放。

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所謂害怕癌症復發（Fear of Cancer Recurrence, FCR）相關症狀，常伴隨焦慮、失眠、胃口不振與回診恐懼等現象。這類心理困擾若未妥善處理，不僅影響生活品質，更可能影響後續療程配合與身體康復。

為此，台南市立醫院於2024年底啟動「癌後關懷專案」，由血液腫瘤科「腫e圈」團隊策劃，聚焦「陪伴、呼吸、共處」3大面向，打造病人可隨時取用的數位心理支持工具，包括《與生命共舞：癌後的心靈旅程》電子書，及《S-T-A-R正念呼吸法》動畫影片，讓情緒調節變得簡單又實用。

李楊成表示，電子書內容涵蓋焦慮認知、不確定性的接納、正念練習、實用呼吸技巧及病人故事，每章皆附有「心靈雞湯」鼓勵語錄，適合病人在睡前、回診前翻閱，作為自我安慰與內心對話的工具；正念影片是透過4步驟呼吸法：Stop（暫停）、Take a breath（深呼吸）、Accept（接受情緒）、Relax（放鬆身體），教病人在焦慮升高時快速穩定情緒。

台南市醫血液腫瘤科團隊表示，癌友最怕的是不知道下一步該怎麼辦，希望透過這些工具，提供1條安心依靠的路，克服對癌症的恐懼，學習與它和平共處。未來，市醫會持續深化癌後照護內容，推動更多元的病人教育模式，從心出發，陪伴每1位走過癌症旅程的勇者。

在台南市立醫院病房區安排智慧機器人播放衛教影片，讓病友能夠得到適時的醫療有用資訊。（圖：台南市立醫院提供）

透過免費電子書《與生命共舞》及YouTube影片《S-T-A-R正念呼吸法》，能幫助癌友穩定情緒、降低對癌症復發的恐懼。（圖：台南市立醫院提供）

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