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健康 > 杏林動態

金門「金東醫療門診中心」揭牌 完成東西半島醫療門診版圖

2025/06/30 18:12

 

金門縣「金東醫療門診中心」揭牌，縣長陳福海（左六）議員王秀玉（左四）、王國代（右五）、金沙鎮長吳有家（右六）、鎮民代表會主席周水土（左五）等人都出席。（記者吳正庭攝）

金門縣「金東醫療門診中心」揭牌，縣長陳福海（左六）議員王秀玉（左四）、王國代（右五）、金沙鎮長吳有家（右六）、鎮民代表會主席周水土（左五）等人都出席。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣「金東醫療門診中心」今天揭牌，7月1日起，以既有的金沙鎮衛生所為基礎，增加皮膚科、復健科、婦科開始運作。縣長陳福海說，感謝下過「軍令狀」的縣衛生局長蔡建鑫如期達成任務，幫忙他和議員王秀玉、王國代圓夢。縣衛生局指出，最新的門診表已在衛生局臉書公布。

金沙鎮設籍人口約2萬人，只有1間骨科、1間中醫診所，相較於金門其他鄉鎮，醫療資源不足；去年10月1日，金門西半島的金寧鄉衛生所擴大為「金西醫療門診中心」，長期關注醫療資源的金沙議員王秀玉、王國代，力爭「金西有，金東也一定要有」，縣府在8個月後兌現，東西半島的醫療門診版圖建置完成。

金門縣「金東醫療門診中心」揭牌，金沙鎮民代表會主席周水土（右一）、縣長陳福海（右二）等人都出席。（記者吳正庭攝）

金門縣「金東醫療門診中心」揭牌，金沙鎮民代表會主席周水土（右一）、縣長陳福海（右二）等人都出席。（記者吳正庭攝）

王秀玉致詞時說，既感謝又感動，沒想到「成立金東醫療門診中心」會成真，很怕講到一半會哽咽；她說，以前要看病是一件非常不容易的事，她記得，小時候被燙傷，就是1名軍中退伍的游姓醫官把她治好，讓她感念在心，從此下定決心，「只要我有能力，一定要為在地醫療多做一些事」。

蔡建鑫說，2024年10月1日開始運作金西醫療門診中心，今年金東醫療門診中心的啟用，不僅象徵金沙鎮醫療服務邁入嶄新階段，更是金門醫療服務史重要的里程碑。

金東醫療門診中心首任主任由金沙鎮衛生所主任楊大威兼任，他說，將在既有基礎下，提供更多元的醫療服務，為鄉親健康把關。

衛生局表示，7月1日起，金東醫療門診中心由衛生福利部金門醫院派遣醫師駐診，提供定期的專科門診服務。初期診療安排包括：隔週1下午皮膚科、隔週4下午復健科，以及隔週5下午婦科，其餘時段由主任楊大威看診，以滿足當地民眾就醫需求。

衛生局強調，金東醫療門診中心是因應金沙地區高齡人口比例偏高、醫療資源較為匱乏等問題所設，期望透過在地化的專科門診與醫療服務，強化基層照護能量；未來將結合在宅醫療與復健，協助慢性病患者與年長者獲得更持續、可近的健康支持，實現「在地就醫、就近照護」的核心目標。 

金門縣「金東醫療門診中心」揭牌，縣長陳福海（左）與首任主任楊大威（右）就醫療品質交換意見。（記者吳正庭攝）

金門縣「金東醫療門診中心」揭牌，縣長陳福海（左）與首任主任楊大威（右）就醫療品質交換意見。（記者吳正庭攝）

金門縣「金東醫療門診中心」7月1日起開始看診，最新的門診表已經出爐。（擷自金門縣衛生局臉書）

金門縣「金東醫療門診中心」7月1日起開始看診，最新的門診表已經出爐。（擷自金門縣衛生局臉書）

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