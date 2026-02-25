健康網》減肥族必看！ 200克只有50大卡的清爽食材是它

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，竹筍不僅熱量低，富含膳食纖維、鉀與植物甾醇，對腸道、血脂與血壓調節也都有所助益；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕每到冬末春初，正是口感清脆的春筍上市季節，享用也正當時。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，竹筍不僅熱量低，富含膳食纖維、鉀與植物甾醇，對腸道、血脂與血壓調節也都有所助益。不過，竹筍僅屬於健康飲食的一部分，作用有限，提醒不能當成治療藥物，且不可生食。此外，腸胃敏感者也應適量攝取。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，據國外研究顯示，適量攝取竹筍可能有助改善排便。一項短期介入研究發現，每天攝取約360克竹筍、持續6天，可增加排便次數與糞便體積，同時總膽固醇下降約9-10%、低密度脂蛋白膽固醇（LDL）下降約15%。這些結果與竹筍含有膳食纖維有關，新鮮竹筍每100克約含1.5-2克纖維，有助促進腸道蠕動，但仍需搭配充足水分與均衡飲食。

請繼續往下閱讀...

黃軒指出，在幫助血脂與血壓方面，因竹筍含有植物甾醇，可抑制腸道膽固醇吸收，對降低壞膽固醇具有輔助作用。另，竹筍屬於高鉀低鈉食材，每100克約含鉀300-400毫克、鈉僅約5毫克，有助抵銷高鹽飲食對血壓的影響，幫助維持體液平衡。但也提醒，若要達到顯著降脂效果，仍需足量攝取植物甾醇與整體飲食控制，竹筍僅能作為輔助食材。

此外，竹筍熱量相對低，200克僅約50大卡，適合想增加蔬菜攝取量或控制體重的人。不過，竹筍因含有氰苷類、草酸、單寧，因此不可生食，建議先焯水並充分煮熟再食用，胃腸較敏感者也不宜過量。

黃軒並強調，竹筍只是健康飲食中的一塊拼圖，可納入日常菜單，但應切記並非一口逆轉血脂的神奇食物。

