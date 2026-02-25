3成長輩膝關節退化 成醫導入優化置換手術

成大醫院骨科醫師張志偉指該院導入啟用ROSA機器手臂輔助膝關節置換手術系統，能更精準執行及貼近患者個人化需求。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕據統計，我國老年人膝關節退化情形平均約有3分之1，每年置換膝關節者有2至3萬人、且置換者以女性多於男性。成大醫院骨科醫師張志偉指出，該院關節重建中心於2024年成立、並在去年12月導入啟用新世代的ROSA機器手臂輔助膝關節置換系統，迄今完成10位病例自費手術，使置換膝關節過程能更精準、貼近個人化需求。

隨著高齡化社會來臨，膝關節退化已成為影響長者行動能力與生活品質的重要課題。身兼成醫一般骨科主任的張志偉表示，關節重建中心導入這新世代ROSA® Knee機器手臂輔助膝關節置換系統，結合即時影像分析與動態軟組織評估，可協助醫師進行更細緻的骨切割，提升手術穩定性並促進術後恢復。

透過科技輔助，醫師可於手術中即時掌握關節動態資訊，維持專業判斷主導，優化植入物定位與對位精準度，減少膝關節周邊組織的損傷。

張志偉說，成醫早於2002年投入電腦輔助骨科手術系統（ CAOS）應用於膝關節置換，致力提升骨科手術的精準度與安全性。早期電腦導航系統已能強化傳統對位的精準度，而現代機器手臂輔助系統則在影像整合與動態評估上更進一步，讓每一次手術都朝向更理想的結果邁進。

成醫關節重建中心導入ROSA系統，歷經完整評估與跨部門討論，內容涵蓋臨床需求、手術流程整合、團隊訓練及照護標準化等面向，結合既有醫療體系規劃，團隊中戴大為、周益全和翁閎楷等醫師成員皆完成全面專業訓練，具備國內外實作經驗，穩定應用ROSA系統於臨床照護，維持手術標準和品質。關節重建中心亦通過醫策會「關節置換」疾病照護品質認證，成醫強調，這些在手術品質、照護流程、跨團隊合作及病人安全等方面的作業已達到國家級標準。

