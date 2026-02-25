健康網》腎結石老是長不停！ 研究揭細菌藏石頭作怪

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，以往認為腎結石多屬非感染性，防治以飲食控制、多喝水為主。但最新研究發現，結石生成可能還有其他關鍵角色——細菌；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕明明每天喝很多水、飲食也很小心，腎結石卻還是一再找上門？不少患者都有「怎麼又長了」的無力感。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，據統計顯示，全球約每11人就有1人曾罹患腎結石，其中草酸鈣結石復發率甚至高達8成。以往認為，這類結石屬於「非感染性結石」，因此，防治重點大多放在飲食控制與多喝水。但最新研究發現，之所以生成結石，可能還藏著另一個關鍵角色——細菌。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，1位患者每天喝足2500cc的水，也戒了最愛的巧克力和菠菜，但結石仍像除不盡的雜草，割了又長，導致5年內因腎結石開刀3次。他進一步說明，長久以來，醫界將結石為感染性與非感染性2類，非感染性結石（CaOx），如草酸鈣和磷酸鈣等，占總數7成以上，也被視為純粹的化學沉澱。

請繼續往下閱讀...

不過，許多病人術前的尿液培養是陰性，但施予碎石術（ESWL） 後，卻常發生嚴重感染。對此疑惑，科學團隊利用聚焦離子束 （FIB-SEM） 技術，在所謂無菌的草酸鈣結石內部，竟發現大腸桿菌、變形桿菌與屎腸球菌等。此外，術前尿液培養為陰性的病人中，竟有44% 的結石在解剖後發現活的細菌；且於存有細菌生物膜的區域，晶體明顯更細小，顯示細菌不只是「路過」，而是可能參與結石形成，甚至影響結石生長節奏。

林軒任表示，該研究顛覆了結石的定義：結石不只是石頭，而是一種類似珊瑚礁的「有機-無機生物複合體」。這些細菌可能躲在生物膜基地中，處於活而不成落 （VBNC）的狀態，傳統培養法也檢驗不出；無視抗生素與免疫細胞的掃蕩，靜待成形時機。此外，它們還會釋放胞外DNA（eDNA），主動吸附尿液中的鈣離子，形成如同違建鷹架般的結構，讓結晶迅速堆砌。

如何拆除這些隱形違建？林軒任提醒，結石既然是由細菌操縱的工程，預防重點就不只是注意草酸。建議日常應維持充足飲水，除可稀釋礦物質濃度，尿量充足下，也能減少細菌聚集足夠濃度的 eDNA 來捕捉鈣離子；同時也應控制體重、血壓，有助修復代謝微環境，維持腎臟健康，並降低細菌定植機會。並提醒，若曾接受碎石手術，會釋放內藏的細菌生物膜，更應依醫囑嚴格定期追蹤，避免殘留結石或潛藏細菌復發。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法