自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎結石老是長不停！ 研究揭細菌藏石頭作怪

2026/02/25 17:40

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，以往認為腎結石多屬非感染性，防治以飲食控制、多喝水為主。但最新研究發現，結石生成可能還有其他關鍵角色——細菌；情境照。（圖取自shutterstock）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，以往認為腎結石多屬非感染性，防治以飲食控制、多喝水為主。但最新研究發現，結石生成可能還有其他關鍵角色——細菌；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕明明每天喝很多水、飲食也很小心，腎結石卻還是一再找上門？不少患者都有「怎麼又長了」的無力感。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，據統計顯示，全球約每11人就有1人曾罹患腎結石，其中草酸鈣結石復發率甚至高達8成。以往認為，這類結石屬於「非感染性結石」，因此，防治重點大多放在飲食控制與多喝水。但最新研究發現，之所以生成結石，可能還藏著另一個關鍵角色——細菌。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，1位患者每天喝足2500cc的水，也戒了最愛的巧克力和菠菜，但結石仍像除不盡的雜草，割了又長，導致5年內因腎結石開刀3次。他進一步說明，長久以來，醫界將結石為感染性與非感染性2類，非感染性結石（CaOx），如草酸鈣和磷酸鈣等，占總數7成以上，也被視為純粹的化學沉澱。

不過，許多病人術前的尿液培養是陰性，但施予碎石術（ESWL） 後，卻常發生嚴重感染。對此疑惑，科學團隊利用聚焦離子束 （FIB-SEM） 技術，在所謂無菌的草酸鈣結石內部，竟發現大腸桿菌、變形桿菌與屎腸球菌等。此外，術前尿液培養為陰性的病人中，竟有44% 的結石在解剖後發現活的細菌；且於存有細菌生物膜的區域，晶體明顯更細小，顯示細菌不只是「路過」，而是可能參與結石形成，甚至影響結石生長節奏。

林軒任表示，該研究顛覆了結石的定義：結石不只是石頭，而是一種類似珊瑚礁的「有機-無機生物複合體」。這些細菌可能躲在生物膜基地中，處於活而不成落 （VBNC）的狀態，傳統培養法也檢驗不出；無視抗生素與免疫細胞的掃蕩，靜待成形時機。此外，它們還會釋放胞外DNA（eDNA），主動吸附尿液中的鈣離子，形成如同違建鷹架般的結構，讓結晶迅速堆砌。

如何拆除這些隱形違建？林軒任提醒，結石既然是由細菌操縱的工程，預防重點就不只是注意草酸。建議日常應維持充足飲水，除可稀釋礦物質濃度，尿量充足下，也能減少細菌聚集足夠濃度的 eDNA 來捕捉鈣離子；同時也應控制體重、血壓，有助修復代謝微環境，維持腎臟健康，並降低細菌定植機會。並提醒，若曾接受碎石手術，會釋放內藏的細菌生物膜，更應依醫囑嚴格定期追蹤，避免殘留結石或潛藏細菌復發。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中